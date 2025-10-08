Άνοδος ρεκόρ για τον χρυσό – “Έσπασε” το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο ρεκόρ, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά σήμερα, Τετάρτη (8/10), συνεχίζοντας την ασταμάτητη άνοδο του, καθώς η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα και οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τις ΗΠΑ, ώθησαν τους επενδυτές να στραφούν στο πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο.

Η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,5%, φτάνοντας τα 4.041,71 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό του Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,5% φτάνοντας τα 4.063,70 δολάρια. Παράλληλα, το ασήμι ακολούθησε την πορεία του χρυσού, σημειώνοντας αύξηση 2,3% φτάνοντας τα 48,92 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας κοντά στο ιστορικό υψηλό των 49,51 δολαρίων.

Ο χρυσός, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται αποθήκη αξίας σε περιόδους ασταθούς κατάστασης, έχει αυξηθεί κατά 54% από την αρχή του έτους, μετά από αύξηση 27% το 2024. Είναι ένα από τα καλύτερα επιτυχημένα επενδυτικά μέσα του 2025, ξεπερνώντας την άνοδο των παγκόσμιων μετοχών, του bitcoin, καθώς και τις απώλειες του δολαρίου και του πετρελαίου.

Η άνοδος του χρυσού οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, η ισχυρή ζήτηση από κεντρικές τράπεζες, οι μεγάλες ροές προς τα ETF χρυσού και η αδυναμία του δολαρίου.

“Η δυναμική του χρυσού αντικατοπτρίζει ένα εξαιρετικά θετικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο για τα ασφαλή καταφύγια, καθώς και ανησυχίες για άλλες παραδοσιακές επενδύσεις“, δήλωσε ο Matthew Piggott, διευθυντής χρυσού και αργύρου στην Metals Focus.

“Με αυτούς τους παράγοντες να παραμένουν σε ισχύ το 2026, δεν βλέπουμε κάποιον καταλύτη που να δικαιολογεί μια σημαντική πτώση του χρυσού. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ο χρυσός να συνεχίσει την ανοδική πορεία του και να προσπαθήσει να αγγίξει τα 5.000 δολάρια/ουγγιά.”

Η πολιτική αβεβαιότητα συνεχίζεται, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να βρίσκεται στην όγδοη ημέρα του shutdown, καθυστερώντας την ανακοίνωση βασικών οικονομικών δεδομένων και αναγκάζοντας τους επενδυτές να στηρίζονται σε μη κυβερνητικές πηγές για να αξιολογήσουν τον χρόνο και την έκταση των μειώσεων των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Οι αγορές προβλέπουν μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, ενώ αναμένεται αντίστοιχη μείωση τον Δεκέμβριο.

Οι διεθνείς κρίσεις, όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν εντείνει τη ζήτηση για χρυσό, ενώ η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία και την Ιαπωνία συνέβαλε στην πτήση προς το πολύτιμο μέταλλο.

Η “φοβία της απώλειας” ενισχύει επίσης την άνοδο του χρυσού, σύμφωνα με αναλυτές.

Από τεχνικής πλευράς, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) του χρυσού βρίσκεται στο 88, υποδεικνύοντας ότι το μέταλλο είναι υπερπουλημένο.