Destination Greece: Ο ελληνικός τουρισμός θέλει ταυτότητα και συνεργασία

Όχι, τα τσολιαδάκια και τις ταμπελίτσες «rooms to let», δεν θα τα απαρνηθούμε. Αυτά αποτελούν το folklor της υπόθεσης του ελληνικού τουρισμού.

Άλλωστε, τόσες ταινίες γυρίστηκαν, διεθνώς, έχοντας και αυτά τα στοιχεία στο περιεχόμενό τους.

Απλά στη νέα πραγματικότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται από τον σκληρό, τουριστικό ανταγωνισμό, θα πρέπει να βρούμε πιο εκκεντρικά χαρακτηριστικά, ώστε να βασίσουμε τη διεθνή μας επικοινωνία.

Κι αν σε πολλούς, η εκκεντρικότητα φαντάζει ως καινοτομία, στην προκειμένη περίπτωση, η εκκεντρικότητα είναι η επιστροφή στην αυθεντικότητα, στην παράδοση αυτού του τόπου, στις διαχρονικές του αρετές. Διότι κάπου χαθήκαμε στη… μετάφραση, με τόσα ξενόφερτα που προσθέσαμε στη ζωή μας, ως Έλληνες.

Η εκκεντρικότητα διαφαίνεται και από μια νέα τάση που αναπτύσσεται διεθνώς και που η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει ως μονόδρομο. Τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του φυσικού μας πλούτου, την αειφορία.

Και βέβαια, δεν είναι λιγότερο εκκεντρική, η σύμπνοια, η σύμπραξη, η συνένωση δυνάμεων, η ομοψυχία, η συνεργασία βρε αδερφέ, και τόσες άλλες συνώνυμες λέξεις από το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο.

Οι μέρες του κορονοϊού μπορεί (και πρέπει) να περάσουν και να μην ξανάρθουν, όμως θα μας αφήσουν ορισμένα χρήσιμα διδάγματα, για το πώς το εγώ μπαίνει κάτω από το εμείς, για το πώς αυτά που θεωρούσαμε ότι θα αργήσουν να εφαρμοστούν όπως η ψηφιοποίηση, τώρα με αυτή ζούμε, εργαζόμαστε, σπουδάζουμε, για το πώς αν δεν προστατέψουμε την ίδια μας τη φύση, θα έρθει το αφύσικο να μας τη διαταράξει.

Και στον ελληνικό τουρισμό, που λειτουργεί ως συνισταμένη των συνιστωσών της ελληνικής κοινωνίας, «τώρα είναι η ώρα», όπως είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Δρέττα, διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece, στο online conference «Destination Greece | Communication in challenging times», προκειμένου να κάνουμε τα βήματα για ένα ολιστικά βιώσιμο προϊόν, έχοντας μέτρο, αισθητική και απλότητα στην επικοινωνία μας.

Οι συγκλίνουσες απόψεις της ενδιαφέρουσας διαδικτυακής εκδήλωσης, είχαν την ενσυναίσθηση ως κυρίαρχη έννοια, πάνω στην οποία πρέπει να χτίζεται η επικοινωνία του ελληνικού τουρισμού. Να γνωρίζουμε δηλαδή, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, να ταυτιζόμαστε με τα θέλω των άλλων και όχι με τα δικά μας, να κατανοούμε πώς οι άλλοι θέλουν να περάσουν καλύτερα στη χώρα μας, προσφέροντας αυθεντικότητα, ελληνικότητα, μοναδική εμπειρία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Παράλληλα, η βιώσιμη ανάπτυξη πρωταγωνίστησε ως κατεύθυνση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους προορισμούς, εστιάζοντας στις φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία πρακτικές που θα δημιουργήσουν μια σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια.

Αλλά και η συνεργασία, είναι, πλέον, το ζητούμενο για όλους, τόσο στον συντονισμό της προβολής των επιμέρους προορισμών, ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό όφελος για την Ελλάδα, όσο και της εικόνας, συνολικά της χώρας.

«Ο κόσμος άλλαξε και εμείς οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις μεγάλες αλλαγές δείχνοντας για ακόμα μια φορά το καλύτερό μας πρόσωπο, βάζοντας τις σωστές βάσεις για το μέλλον. Η νέα εποχή θέλει γνώση και τόλμη. Σε αυτή τη δύσκολη χρονιά η επικοινωνία της χώρας θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Η εμπειρία του 2020 μας διδάσκει ότι απαιτείται παράλληλα θέληση και ειλικρίνεια. Για τον ΣΕΤΕ και την MARKETING GREECE, η συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, δεν είναι μια ευκαιριακή επιλογή. Είναι διαχρονική στρατηγική μας επιδίωξη. Για το καλό του ελληνικού τουρισμού», επισήμανε ο Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

«Το 2021 είναι χρονιά κομβικής σημασίας για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και για την οποία ήδη εργαζόμαστε δυναμικά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός και απαιτείται προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, χρειάζεται καινοτομία και δημιουργικότητα προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο τον οποίο έχει κατακτήσει. Ο διάλογος και η συνεργασία θα έχουν καθοριστική σημασία για το πώς ο Ελληνικός Τουρισμός θα ανταποκριθεί στην μετά Covid εποχή», τόνισε ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Τουρισμού.

«Στην Πρωτοβουλία του Νότιου Αιγαίου για τον Τουρισμό, που συνένωσε κοινωνικούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς σε μια κοινή εκπροσώπηση του προορισμού διεθνώς και απέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας μέσα στη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του Τουρισμού,» αναφέρθηκε ο Γιώργος Χατζημάρκος, πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού ΕΝ.ΠΕ. και περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

«Ο τουρισμός είναι ένας τομέας καταλύτης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της τοπικής οικονομίας και πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, να έχουμε στρατηγικό σχέδιο το οποίο να μην είναι αποσπασματικό αλλά συνολικό. Και η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί. Δεν οφείλουμε να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Δεν οφείλουμε να καταβάλλουμε αδιάκοπες προσπάθειες, οφείλουμε όλοι μαζί να ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Και το This is Athens είναι παράδειγμα πως όταν όλοι μαζί συνδεόμαστε μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος Αθηναίων, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, είπε ότι «πρώτη φορά έχουμε ευρεία σύμπραξη για τον τουρισμό και την προβολή της Θεσσαλονίκης, τη μεγαλύτερη που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Ο Δήμος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός τουριστικής προβολής & marketing της Θεσσαλονίκης και ο αντίστοιχος της Χαλκιδικής, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η Aegean, η Fraport, η Eurobank και η Marketing Greece - πάντα με τη στρατηγική κατεύθυνση του ΕΟΤ - δημιουργήσαμε τη μεγάλη συμμαχία για την τουριστική προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας».

Ενας από τους πλέον καινοτόμους και δυναμικούς δημάρχους, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, ανέφερε ότι «πρέπει να εστιάσουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και πάνω εκεί να σχεδιάσουμε τη νέα στρατηγική έχοντας 2-3 εναλλακτικά πλάνα για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις και προβλήματα».

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσίασε ο Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της MRB Hellas, με κεντρικό θέμα την προβολή της Ελλάδας την επόμενη μέρα. «Στην μετά COVID εποχή ο Ελληνικός Τουρισμός οφείλει και μπορεί να ξεπεράσει την αντανακλαστική κρίση που υφίσταται λόγω συγκυρίας και να πάει ψηλά ώστε να ξαναγίνει η ατμομηχανή της Ελληνικής οικονομίας. Με την ευκαιρία αυτή, η κρίση θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για έναν εκ βάθρων νέο σχεδιασμό βάσει καθαρά τεχνοκρατικών κριτηρίων, πέρα και έξω από πολιτικές και τοπικού χαρακτήρα σκοπιμότητες. Όλοι, Κράτος, Αυτοδιοίκηση και Ιδιώτες θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους βάσει ενός Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου που θα ενσωματώσει και θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας και των Επί Μέρους Προορισμών, αναδεικνύοντας: Την Αυθεντικότητα, την Ανθρωπιά, τη Μαγεία, την Κουλτούρα και τον Δυναμισμό του Τουριστικού μας Προϊόντος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο σύμβουλος στρατηγικής και ιδρυτής και εκδότης του at The Good Country Index, Simon Anholt ανέλυσε τη σημασία του «nation brand, επισημαίνοντας ότι «όλα όσα βλέπουν οι άνθρωποι, ενισχύουν αυτό το οποίο πιστεύουν. Κι αν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν, τότε θα το αγνοήσουν. Δεν έχω δει ποτέ να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα χρήματα που ξοδεύει κάποια χώρα για την προώθηση της εικόνας της και της ποιότητας της εικόνας. Η προώθηση, το μάρκετινγκ και οι δημόσιες σχέσεις μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά στην πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η προσέλκυση του τουρισμού αφορά την «προώθηση» ενός προϊόντος. Η διαφήμιση και το μάρκετινγκ έχουν αποτέλεσμα. Εάν κάνεις καλή διαφήμιση, ξοδέψεις πολλά χρήματα και βεβαιωθείς ότι όλοι το δουν και το αποτέλεσμα είναι καλό, τότε θα προσελκύσεις περισσότερους τουρίστες».

Ο Αντώνης Κόχειλας, Executive Partner, Global Brand Strategy Lead at Ogilvy, τόνισε ότι «όταν κάνεις καμπάνιες τουρισμού δεν επικοινωνείς την Ελλάδα. Επικοινωνείς την ελληνικότητα. Η ελληνικότητα είναι ένας όρος του 1930 που τώρα ζητάει τον επαναπροσδιορισμό του. Μια πιο σύγχρονη ερμηνεία. Δεν θα το κάνει η διαφήμιση, αλλά οφείλει να αντανακλά οποιοδήποτε θετικό ψήγμα ελληνικότητας υπάρχει. Αυτό το έκανε η καμπάνια Greece is a state of mind. Αυτή η επικοινωνία σε όσους ονειρεύτηκαν κάπως την Ελλάδα, τους έκανε να την ονειρευτούν παραπάνω και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόσκληση από αυτό».

Ο Jeremy Jauncey, δημιουργός του Beautiful Destinations, ενός από τα μεγαλύτερα travel online communities, είπε ότι «αν επενδύσετε σε περιεχόμενο, σε ψηφιακό & social περιεχόμενο, χτίζετε και προστατεύετε την τουριστική βιομηχανία για τις επόμενες δεκαετίες. Όλα πλέον περιστρέφονται γύρω από τη δημιουργία περιεχομένου. Παράλληλα, καταγράφεται μια έντονη στροφή προς τον βιώσιμο τουρισμό».

«Η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο τουριστικό brand που κατατάσσεται στην 5η θέση παγκοσμίως και η επικοινωνία της χώρας μας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα brand τέτοιου μεγέθους. Η ενσυναίσθηση ως στοιχείο στην επικοινωνία είναι, όχι μόνο, τάση της εποχής, αλλά και βασικό ζητούμενο για το μήνυμά μας», ανέφερε η Ιωάννα Δρέττα και ο γνωστός Peter Economides επανέλαβε αυτό που είχε πει το 2011, «ότι το rebranding της Ελλάδας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το rebranding των Ελλήνων. Όλα ξεκινούν με ένα ισχυρό κοινό αφήγημα. Ένα σύστημα πεποίθησης και αξιών που αντανακλά την ψυχή του έθνους. Ένα σύστημα πεποίθησης και αξιών που διαμορφώνει τη συμπεριφορά. Επειδή η συμπεριφορά είναι εκείνη που επηρεάζει την εμπειρία».