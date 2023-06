ΔΙΑΣ ΑΕ: Αύξηση 19% στα κέρδη μετά από φόρους το 2022

Με διψήφιο ποσοστό αύξησης εσόδων και καθαρής κερδοφορίας ολοκληρώθηκε η χρήση του 2022 για τη ΔΙΑΣ Α.Ε. ενώ μάλιστα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, υπήρξε υπερδιπλασιασμός κερδών σε μια διετία.

Αναλυτικότερα, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 13%, φτάνοντας στα 14,64 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 22%, ανερχόμενα στα 6,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 19%, φτάνοντας στα 4,73 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, συγκρινόμενα με την χρήση του 2020, τα κέρδη έχουν υπερδιπλασιαστεί, με τα κέρδη προ φόρων της ΔΙΑΣ να είναι ενισχυμένα κατά 141% (2,56 εκατ. ευρώ το 2020) και τα κέρδη μετά από φόρους να είναι αυξημένα κατά 155% (1,86 εκατ. ευρώ το 2020). Το μέρισμα που πρόκειται να αποδοθεί στους μετόχους διαμορφώθηκε στα 4,19 ευρώ ανά μετοχή.

Στην ισχυρή κερδοφορία του 2022, σύμφωνα με την εταιρία, συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η αύξηση των τιμολογημένων συναλλαγών σε ποσοστό +12% σε σχέση με το 2021 και +26% σε σχέση με το 2020. Σε αντιπαραβολή, η αντίστοιχη ετήσια αύξηση το 2020 έναντι του 2019 ήταν <1%. Ειδικότερα, οι συναλλαγές των άμεσων διατραπεζικών μεταφορών κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 121%, εκ των οποίων οι συναλλαγές IRIS P2P ενισχύθηκαν κατά 214% έναντι του 2021. Σημειώνεται ότι, από τον Δεκέμβριο του 2022 οι συμμετέχουσες στο IRIS P2P τράπεζες δεν επιβάλλουν χρεώσεις στους συναλλασσόμενους της συγκεκριμένης υπηρεσίας, γεγονός που έχει προσφέρει ώθηση στο προϊόν αυτό, στην υποκατάσταση της χρήσης των μετρητών. Πάνω από το 97% των άμεσων μεταφορών κεφαλαίων διεκπεραιώνεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε στις 19 Ιουνίου 2023, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου σημείωσε σχετικά: «Η ΔΙΑΣ το 2022 διεκπεραίωσε 368 εκ. συναλλαγές, αξίας 407 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του πενταμήνου Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, τα μεγέθη μας κινούνται με διψήφια ποσοστά αύξησης για 3η συνεχόμενη χρονιά. Φαίνεται ότι το 2023 θα σπάσουμε το φράγμα των 400 εκατομμυρίων συναλλαγών με συνολική αξία πάνω από 450 δισ. ευρώ, όταν το 2020 ήταν 292 εκατομμύρια συναλλαγές. Το προϊόν IRIS P2P αριθμεί πάνω από 1,7 εκ. χρήστες, και αναμένεται το 2023 να ξεπεράσει τους 2 εκ. χρήστες. Η ισχυροποίηση του brand name «IRIS» μέσα από τη χρήση Person to Person, θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω εξάπλωση και των υπηρεσιών IRIS Person to Business για πληρωμή ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και IRIS e-commerce για πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Στόχος μας για την επόμενη τριετία θα πρέπει να είναι η ισχυροποίηση του προϊόντος IRIS για διατραπεζικές Account-to-Account (Α2Α) πληρωμές στο λιανεμπόριο, καθώς σήμερα αντιπροσωπεύουν το 18% της αξίας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη, αλλά λιγότερο από 1% στην Ελλάδα».

«Για το 2023 οι άμεσες πληρωμές θα εξακολουθήσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο από τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ προσδοκούμε στην επέκταση της αξιοποίησής τους στο σύνολο των διατραπεζικών συναλλαγών της ΔΙΑΣ, και σε ευθυγράμμιση με την υπό ψήφιση τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού SEPA όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές. Επιπροσθέτως, το πρώτο εξάμηνο βγήκε σε παραγωγή η διατραπεζική λειτουργικότητα ΙΒΑΝ verification. Η χρήση του RF/QR κωδικού πληρωμής για εισπράξεις εντείνεται, με στόχο εντός του 2023 να έχει υιοθετηθεί σε απόλυτο βαθμό από τις συνδεδεμένες με την ΔΙΑΣ επιχειρήσεις. Τέλος, θα συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό την ψηφιοποίηση της εταιρείας, τη βελτίωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος» κατέληξε.

