Δημοσιονομικός “κόφτης” στα μέτρα ενίσχυσης της βιομηχανίας

Το ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς αναφέρθηκαν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου.

Το στίγμα του για το προς τα πού θα κινηθεί η λύση για μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας έδωσε χθες (7/10) από το βήμα της ΓΣ του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε σχετικά με τα ενεργειακά, οι ΑΠΕ καλύπτουν άνω του 50% των ετησίων αναγκών της χώρας μας σε ηλεκτρισμό και το ποσοστό αυξάνεται κάθε χρόνο που περνάει. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έγινε εξαγωγική πέρυσι και πλησιάζει η στιγμή που θα βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο και θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος.

Η κυβέρνηση είναι δίπλα στη βιομηχανία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, με μέτρα στήριξης όπως η αντιστάθμιση ρύπων και οι μειώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ, τις ΥΚΩ και τον ΕΦΚ. “Παρέχονται σταθερά μειωμένες χρεώσεις συνολικά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ”, δήλωσε σχετικά.

“Η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια συνεχής άσκηση. Παρακολουθούμε προσεκτικά τί κάνουν οι άλλες χώρες, αναζητούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει πιο ανταγωνιστική η βιομηχανία μας. Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε. Η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να είναι εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αλλά να έχει και μια διευρυμένη περίμετρο ωφελουμένων”.

Αντίστοιχα, για το θέμα του ενεργειακού κόστους, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανέλαβε ότι παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό.

Όπως σημείωσε, για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης.

Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ Πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υφυπουργός Νικόλαος Τσάφος έχει εκπονήσει σειρά σεναρίων και τα οποία έχει παραδώσει από την προηγούμενη εβδομάδα στον Πρωθυπουργό προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Ως γνωστόν, το ιταλικό μοντέλο αποτελεί την βάση των επιμέρους σεναρίων που εξετάζονται με τις διαβουλεύσεις να αφορούν πως αυτό θα προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, τόσο στα πλαίσια της πρώτης διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Κώστα Χατζηδάκη στις 22 Σεπτεμβρίου όσο και ακολούθως σε τεχνικές συναντήσεις του ΥΠΕΝ με εκπροσώπους της βιομηχανίας, έθεσε το γενικό περίγραμμα της συζήτησης καθώς και τα «όρια» εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί μια πιθανή λύση.

Η συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να αποφευχθούν μεταγενέστερα προσφυγές που θα επιφέρουν καθυστερήσεις, ο σεβασμός των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας, η διευρυμένη περίμετρος δικαιούχων καθώς και η προώθηση της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας αποτυπώνουν την «ευελιξία» της κυβέρνησης και υπαγορεύουν τις προσαρμογές που επιχειρούνται στο ιταλικό μοντέλο ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο και αποτελεσματικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Ως γνωστόν, το ιταλικό μοντέλο χαίρει έγκρισης από την Κομισιόν, παρά τις επιμέρους τροποποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα με το δύσκολο στην ελληνική υπόθεση να αφορά το οικονομικό σκέλος σε συνδυασμό με την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς και το μείγμα τεχνολογιών προς ένταξη.