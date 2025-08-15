Εκστρατεία ελέγχων στις τουριστικές περιοχές – Τα “έξυπνα όπλα” και οι “καμπάνες”

Σε παραλιακά κέντρα και μπαρ, εστιατόρια, τουριστικά σκάφη ακόμη και πανηγύρια, η ΑΑΔΕ τρέχει εντατικούς ελέγχους έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Με την τουριστική σεζόν να είναι στην κορύφωσή της, η ΑΑΔΕ συνεχίζει με ένταση τους ελέγχους, που τιτλοφορούνται με την κωδική ονομασία “Επιχείρηση Θέρος”, έχοντας “βάλει” στο μάτι κλάδους, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Έτσι με την αξιοποίηση κλιμακίων από όλη τη χώρα και με συνεχή κίνηση, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και το αδιάβλητο των επιχειρήσεων, αλλά και με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών μέσων, διενεργούνται οι έλεγχοι που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι με βάση το επιχειρησιακό της σχέδιο για το 2025 η ΑΑΔΕ με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει προγραμματίσει 40.000 ελέγχους σε τουριστικές περιοχές.

Η τακτική των ελέγχων

Συγκεκριμένα, ελεγκτές από διάφορες περιοχές της χώρας κι από τις κατά τόπους δομές της Αρχής, λαμβάνουν εντολές από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ για μετάβαση σε περιοχές, με τις οποίες δεν έχουν συνάφεια, ώστε να μη εγείρεται θέμα εντοπιότητας. Στους, δε, επιτόπιους ελέγχους τους αξιοποιούν τις ψηφιακές εφαρμογές και τα νέα “έξυπνα” εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.

Έτσι, έχοντας tablet, πρόσβαση στο σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», υποστήριξη από την Αίθουσα Επιχειρήσεων, όπου εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και δίνει κατευθύνσεις για τους ελέγχους, τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ έχουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα για επιχειρήσεις και πιθανές “ύποπτες” συναλλαγές.

Παράλληλα με αξιοποίηση δεδομένων από τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και στην εφαρμογή «Appodixi», πρόσβαση στο σύστημα «e-send» με τις συναλλαγές μέσω POS, οι ελεγκτές μπορούν. να συγκρίνουν τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο e-send με τα έσοδα από πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα και να διακριβώσουν εάν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά.

Τα αποτελέσματα

Μέσα από τις δράσεις αυτές, ήδη, όπως και κάθε χρόνο καταγράφονται “ηχηρά” αποτελέσματα, που λειτουργούν ως “σηματωρός” για την ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης από την αγορά. Ενδεικτικά:

Στη Μύκονο , κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις (για το 2021 και 2022) 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

Στο Ηράκλειο Κρήτης , καφετέρια δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ (υπότροπος)

Στην Πάρο επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις, αξίας 111.000 ευρώ.

Στο Γύθειο Λακωνίας , super market δεν είχε διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ.

Στη Μύκονο , ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Πολύ γνωστό beach restaurant στη Ρόδο βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών. Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

Στη Σαντορίνη οι ελεγκτές από διάφορες ΔΟΥ της χώρας έλεγξαν συνολικά 23 σκάφη, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).

Νέα εγκύκλιος

Στο μεταξύ με νέα εγκύκλιο, κοινοποιήθηκαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω φοροδιαφυγής. Η εγκύκλιος, δηλαδή, αναλύει με σαφήνεια τις περιπτώσεις που μπαίνει “λουκέτο” σε μια επιχείρηση αλλά και το πόσο διαρκεί η “σφράγισή” της. Ειδικά η εγκύκλιος εστιάζει σε περιπτώσεις υποτροπής, όπου εκεί οι “καμπάνες” είναι βαριές, αλλά και σε περιπτώσεις που παραβατικές επιχειρήσεις στα ίδια σημεία αλλάζουν ΑΦΜ κτλ για να “περάσουν” από τα ελεγκτικά “ραντάρ”.

Ειδικότερα, εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ

αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Παράλληλα η εγκύκλιος ορίζει ότι εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ

η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων , εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

Οι αλλαγές ονομασίας

Επίσης στην εγκύκλιο ορίζεται σαφώς ότι η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση της απόφασης (ή πράξης) αναστολής, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.