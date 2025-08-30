Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου στις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις

Το 77,4% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση τζίρου το καλοκαίρι, ενώ το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Πτώση κατέγραψε ο τζίρος στο 77% των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την πορεία των θερινών εκπτώσεων, «παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η ζήτηση δεν ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το 79,7% των επιχειρήσεων βιώνει την απορρύθμιση της αγοράς από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές.

Η εκρηκτική αύξηση των λειτουργικών εξόδων των ΜμΕ την τελευταία τριετία από 26% στο 50% που καταγράφεται από το 70% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, δημιουργεί ένα καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που οδηγεί τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο βιωσιμότητας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ίδιους κανόνες, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στα εργαλεία επιβίωσης. Αν η κυβέρνηση δεν δράσει τώρα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει μέσα στην επόμενη τριετία».

Κύρια ευρήματα της έρευνας