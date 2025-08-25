Ωράριο εργασίας ανάλογα με τα… κέφια του εργοδότη – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Κεραμέως

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο θα ελαστικοποιεί ακόμα περισσότερο το εργασιακό καθεστώς, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι 8 άξονες.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα (25/8) το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως, το οποίο καθιστά ακόμα πιο ελαστικές τις εργασιακές σχέσεις.

Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο λέει πολύ απλά ότι είναι… απολύτως νόμιμο ένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 ώρες «σερί», προκαλώντας φυσικά τις ανάλογες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης όταν παρουσιάστηκε από την αρμόδια υπουργό. Αντιδράσεις οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, την ερχόμενη Πέμπτη (28/8).

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κ.ά) οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε θα το κάνουν εντός των επόμενων ωρών.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Κατά την παρουσία του νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας είχε επιχειρήσει να εμφανίσει τις επίμαχες διατάξεις του νομοθετήματος ως παραχωρήσεις… ελευθερίας στους εργαζόμενους, βασιζόμενη στο προφανώς λαθεμένο συμπέρασμα ότι εργοδότες και εργαζόμενοι εκκινούν από την ίδια ακριβώς αφετηρία και ότι διαθέτουν ακριβώς την ίδια δύναμη πίεσης.

Η κα Κεραμέως είχε ανακοινώσει για παράδειγμα ότι η 13ωρη εργασία επεκτείνεται και στον έναν εργοδότη. Αν λοιπόν ένας εργαζόμενος “συμφωνήσει” με την αξίωση του εργοδότη του να δουλέψει για ένα διάστημα 13 ωρών την ημέρα, μπορεί να το κάνει.

Η Υπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι ο εργαζόμενος θα εισπράττει κανονικά την προσαύξηση, μένει να δούμε όμως τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος (προσοχή στα ψιλά γράμματα δηλαδή). Είναι, πάντως, γεγονός ότι ένας εργοδότης θα μπορεί να απασχολεί μετά από “συμφωνία” τον εργαζόμενό του για 13 ώρες.

Εύλογα ερωτηματικά προκάλεσε η καθιέρωση των fast track προσλήψεων ακόμα και για δύο ημέρες δουλειάς. Είναι βέβαια κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι το εν λόγω μέτρο ευνοεί τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που δουλεύουν σεζόν οι οποίες από εδώ και πέρα θα μπορούν να “γεμίζουν” κενά προσλαμβάνοντας κόσμο ακόμα και για 48 ώρες. Η ρύθμιση δεν προβλέπει τίποτα θετικό για τους εργαζόμενους.

Η κα Κεραμέως είχε τονίσει, παράλληλα, ότι δεν μπορεί να ανακληθεί η άδεια αναψυχής ενός εργαζόμενου. Δίνει, όμως, τη δυνατότητα στον εργοδότη, πάντα σε “συμφωνία” με τον εργαζόμενο, να διευθετεί την άδεια ακόμα και σε τέσσερα ίσα μέρη (ανά μία εβδομάδα). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος επιθυμεί, ας πούμε, δεκαπενθήμερη άδεια το καλοκαίρι, ο εργοδότης του μπορεί πρακτικά να τον υποχρεώσει να πάρει μόλις μία. Και ούτω καθ’ εξής.

Το νομοθέτημα καθιερώνει επίσημα τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία (ειδική μορφή μερικής απασχόλησης, κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή λιγότερους μήνες το έτος, αλλά πάντα με πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασία) ρύθμιση που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής.

Η Υπουργός, μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη, είχαν παρουσιάσει και σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία χωρίς όμως να ανακοινώσει επιπλέον προσλήψεις επιθεωρητών. Αυστηροποιείται, όμως, το πλαίσιο προστασίας των επιθεωρητών και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των μετακινήσεών τους.

Η Κα Κεραμέως είχε τονίσει, τέλος, ότι δεν αλλάζει τίποτα στο πλαίσιο των όρων απόλυσης για τους εργαζόμενους. «Δεν θα απολύεται κανείς με ένα sms όπως γράφτηκε».

Η ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με διαρροές του υπουργείου Εργασίας, το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη» αποτελείται από 8 άξονες.

Στόχος του νομοσχεδίου- όπως αναφέρεται– είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι «στη διαμόρφωσή του ελήφθη υπόψη πλήθος βελτιωτικών προτάσεων εργαζομένων, επιχειρήσεων και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με τους οποίους προηγήθηκε μάλιστα ένας γόνιμος γύρος εκτενούς διαλόγου, κατά τη διάρκεια του οποίου κατεγράφησαν σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις».

ISTOCK

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι οκτώ βασικοί άξονες είναι οι εξής:

Πρώτος άξονας – Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.

Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.

Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.

Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

Δεύτερος άξονας – Μείωση γραφειοκρατίας:

Καταργούνται έντυπα όπως βιβλίο αδειών.

Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.

Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

Ευέλικτη προσέλευση ±120′

Κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

Τρίτος άξονας – Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.

Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

Τέταρτος άξονας – Ενίσχυση εργαζομένων:

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, π.χ. για γονείς.

Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.

Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.

Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά τη Ψηφιακή Κάρτα – θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

Πέμπτος άξονας – Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.

Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.

Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.

Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

Έκτος άξονας – Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Έβδομος άξονας-Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας:

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.

Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

Όγδοος άξονας-Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις: