Euronext: Το πλάνο για την επόμενη μέρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών- Ξεκινά η Δημόσια Πρόταση

Ή ATHEX θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή της έδρα στην Ελλάδα, και ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει την νομική και επιχειρησιακή του παρουσία στην Ελλάδα αναφέρει η ανακοίνωση της Euronext.

Την έναρξη της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών για το σύνολο των μετοχών της ΑΤΗΕΧ που είναι η εταιρεία υπό την οποία λειτουργεί το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε επίσημα η Euronext.

Όπως αναφέρει η εταιρεία με παρουσία ήδη σε Δανία, Ιταλία, Νορβηγία και Πορτογαλία. συνοπτικά:

• Η Euronext έχει λάβει τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της ATHEX

• Η Περίοδος Αποδοχής ξεκινάει στις 6 Οκτωβρίου 2025 καιλήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.

• Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, με την καθιέρωση της ATHEX ως χρηματοοικονομικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Η ATHEX θα ενταχθεί στην κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα συναλλαγών και μετα-συναλλαγών του Ομίλου Euronext, ενισχύοντας την ορατότητα και ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς σε διεθνή κλίμακα.

H ανακοίνωση

Η Euronext, κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών, ανακοινώνει ότι λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («ATHEX»).

Σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος»), η Euronext ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Πρότασης ανταλλαγής μετοχών της για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών Μετοχών της ATHEX, μεαντάλλαγμα νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Euronext («Μετοχές του Ανταλλάγματος») με σχέση ανταλλαγής μία (1) Μετοχή του Ανταλλάγματος προς είκοσι (20) μετοχές της ATHEX.

Στρατηγική Προσέγγιση της Δημόσιας Πρότασης

Η ενσωμάτωση της ΑΤΗΕΧ στον Όμιλο Euronext θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς να ενταχθούν σε ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα €6 τρισ.

Το ενδιαφέρον του Ομίλου Euronext γιατην ΑΤΗΕΧ αντανακλά την εμπιστοσύνη του στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην αναπτυξιακή δυναμική που προκύπτει από την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρωζώνη και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές. Η ένταξη θα:

• Ενσωματώσει την ΑΤΗΕΧ στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη: Η Euronext μέσω του ενιαίουβιβλίου εντολών και την υποστήριξη της ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών «Optiq®», θα ενισχύσει την πρόσβαση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς στη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας.