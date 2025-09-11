Βαρίδι στην αγορά τα κρατικά “φέσια”

Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι εκκρεμείς οφειλές του κράτους σε ιδιώτες κάτι που αποστερεί κρίσιμη ρευστότητα από την αγορά.

Το πρόβλημα των “κόκκινων οφειλών” κρατικών φορέων προς τους ιδιώτες συνεχίζει να αποτελεί δομικό πρόβλημα της αγοράς, σε μια συγκυρία δύσκολη για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες. Κι αυτό παρά το ότι καταγράφηκε μια οριακή μείωσή τους στο τέλος του περασμένου Ιουλίου. Και βέβαια δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι η Ελλάδα για το ζήτημα αυτό έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οφειλές του δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου έφτασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στο τέλος Ιουνίου ήταν στα 3,6 δις ευρώ.

Και πάλι τα νοσοκομεία είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία ένεκα των οφειλών που έχουν προς τους συνταξιούχους.

Η “λίστα”

Αναλυτικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, ανήλθε στα 3,54 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, μειωμένο κατά 111 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο (3,65 δισ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση σύγκρισης τον περασμένο Δεκέμβριο, οι οφειλές φαίνεται ότι “αυγατίζουν”. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, οι οφειλές, χωρίς τις επιστροφές φόρων, ήταν στα 2,32 δισ. ενώ τον Ιούλιο ήταν στα 2,81 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 21,4% σε σχέση προς του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

-Οι οφειλές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων φτάνουν στο 1,498 δισεκ, από 1,599 τον Ιούνιο, μειωμένες κατά περίπου101 εκατομμύρια ευρώ. Οι οφειλές των νοσοκομείων αποτελούν το 65% των συνολικών χρεών προς προμηθευτές.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι οφειλές των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί κατά 334 εκατ. ευρώ από τον περασμένο Δεκέμβριο που είχαν διαμορφωθεί στο 1,164 δισ.

-Τα Ασφαλιστικά Ταμεία χρωστούν 623 εκατ. ευρώ από 612 εκατομμύρια τον Ιούνιο. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 111 εκατομμύρια ευρώ και από 585 που ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο. Προφανώς η αύξηση των συνταξιούχων έχει οδηγήσει στην εικόνα αυτή, καθώς στη “δεξαμενή” των “κόκκινων οφειλών” περιλαμβάνονται και ποσά που αφορούν εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις. Επίσης 271 εκατ. ευρώ προέρχονται από ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

-Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έγραψαν χρέη 247 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 264 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο και από 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

-Οι οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων παρέμειναν αμετάβλητες στα 222 ευρώ από 157 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Την ίδια ώρα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατέγραψαν άνοδο κατά 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 722 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο. Από αυτές:

329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες,

403 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών,

218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ δεν έχει επαρκή στοιχεία (ΙΒΑΝ κτλ) για να προωθήσει τα σχετικά ποσά.

Το ΠΔΕ

Με αυτήν την εικόνα οφειλών πάντως η όποια προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικότητας ναρκοθετείται εκ των “εσω” μια και η αποστέρηση ρευστότητας μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όταν, μάλιστα, το κόστος χρηματοδότησης από τις τράπεζες παραμένει υψηλό γι’αυτές τις οφειλές βέβαια, έχουν κοπεί τιμολόγια και βέβαια έχουν καταβληθεί φόροι.

Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι η κυβέρνηση την ίδια ώρα προτάσσει τις κρατικές δαπάνες και δη το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως “μοχλό” ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, την περασμένη Δευτέρα, ο υφυπουργός κ. Θάνος Πετραλιάς, με αιχμή τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της προσπάθειας για αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου ανέφερε ότι το ΠΔΕ είναι ο βασικός καταλύτης ανάδειξης της επιχειρηματικότητας καθώς θα δώσει δουλειά σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

“Ερχόμαστε φέτος και τι λέμε; Κατ’ αρχήν έχουμε το ‘26 το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία της χώρας 16,7 δισ. ευρώ από 6 δισ. ευρώ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα πέσουν στην αγορά. Έτσι; μιλάμε για τεράστιο, τεράστιο πρόγραμμα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη χρονιά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία της χώρας” τόνισε ο κ. Πετραλιάς.