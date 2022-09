Κόκκινα δάνεια: Βιώσιμες ρυθμίσεις και κουρέματα υπόσχονται οι Servicers

Βιώσιμες ρυθμίσεις που στηρίζονται στις πραγματικές ικανότητες των οφειλετών και «κουρέματα» ακόμη και κάτω από την αξία του ακινήτου, προσφέρουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα κορυφαία στελέχη του κλάδου μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του Economist.

Η Αλεξάνδρα Φατσέα, Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Recovery Δανείων Ιδιωτών, Μικρών Επιχειρήσεων και Αγροτών Intrum Hellas ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι βιώσιμες, να στηρίζονται στις πραγματικές ικανότητες των οφειλετών, όχι μόνο στεγνά μαθηματικά, αλλά τις πραγματικές ανάγκες τους ώστε να μην εξοντώνονται.

Σημαντικό είναι επίσης οι ρυθμίσεις να έχουν την αναγκαία ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζονται τα απρόοπτα που όλο πιο συχνά βλέπουμε. Να έχουν ευαισθησία, αλληλεγγύη. Πρόσφατη μελέτη στην Intrum έδειξε ότι οι ρυθμίσεις που κάνουμε την τελευταία διετία (σε σύγκριση με παλαιότερα) έχουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά/πορεία αποπληρωμής κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, πρόσθεσε. Οι ρευστοποήσεις είναι η έσχατη λύση, ανέφερε επίσης.

Ο Δημοσθένης Γαγάνης, Chief portfolio strategy officer, doValue Greece τόνισε ότι καίριο στοιχείο της βιωσιμότητας είναι οι ρυθμίσεις. Δίνουμε κουρέματα ακόμα και κάτω από την αξία του ακινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχημένες ρυθμίσεις είναι να έρθουν οι οφειλέτες να τις κουβεντιάσουμε. Δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η κουλτούρα πληρωμών στην Ελλάδα χρίζει βελτίωσης, μόλις 2-3 στους 10 οφειλέτες έρχονται να συζητήσουμε τη ρύθμιση. Είμαστε στη διάθεσή τους για να αποφύγουμε την ένδικη οδό, τόνισε.

Καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης

Από την πλευρά του ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Cepal Hellas επεσήμανε ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο νομοθεσίας, ειδικά με τον πτωχευτικό νόμο, που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα.

Ένα σχεδόν 40-45% των στοιχείων ενεργητικού (assets) που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) προέρχεται από το πρόγραμμα Ηρακλής. Ένα μεγάλο μέρος των λύσεων εστιάζει στις ρυθμίσεις και τις ρευστοποιήσεις, επισήμανε. Η πρόκληση διαμορφώνεται πλέον στις ρευστοποιήσεις, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην απόδοση της δικαιοσύνης.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις στην αγορά ακινήτων (ρευστότητα, τιμές) αλλά προς το παρόν εστιάζουν στα μεγάλα ακίνητα και τις καλές περιοχές. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη επένδυση από πλευράς μας για να διαχειριστούμε τα υποβαθμισμένα ακίνητα που μας αφορούν κυρίως, πρόσθεσε.

Ο Νικόλαος Βαρδαραμάτος, διευθύνων Σύμβουλος, QQuant Master Servicer ανέφερε ότι ένα μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ένδικη διεκδίκηση, καθώς υπάρχουν αρκετά θέματα στα δικαστήρια (καθυστερήσεις). Επισήμανε ότι γενικά η αγορά servicing ακολουθεί και αυτή το τραπεζικό παράδειγμα, με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε 4-5 μεγάλους «παίκτες».

Η Ειρήνη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρος ΔΣ, Ellington Solutions είπε ότι η μείωση του δείκτη ΜΕΔ είναι η ουσιαστικότερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να τη δούμε συνολικά στην αγορά, όχι μόνο στις τράπεζες.

Αναφέρθηκε επίσης στην έντονη κινητικότητα στη δευτερογενή αγορά, καθώς ήδη έχουν γίνει αρκετές συναλλαγές και αναμένουμε να γίνουν περισσότερες το επόμενο διάστημα. Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων αυτών και η τμηματοποίησή τους με γνώμονα την αποτελεσματικότητα της διαχείρισής τους έγκειται τόσο στα μη εξυπηρετούμενα όσο και στα ρυθμισμένα, αλλά και θεματικά όπως πχ. Ξενοδοχεία.

Οι servicers απευθύνονται στοχευμένα σε επενδυτές που διαθέτουν καλύτερη γνώση και εμπειρία. Ο ανταγωνισμός τονώνει την αγορά, δίνει ευκαιρία και σε επενδυτές που δεν βρίσκονται στην αγορά να μπουν, είπε.

Ο Παναγιώτης Αβραμίδης, Αssociate professor of finance and quantitative methods Alba Graduate Business School, The American College of Greece μιλώντας για το θεσμικό πλαίσιο είπε ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις τελευταία (με κώδικα φερεγγυότητας κτλ) αλλά χρειάζονται χρόνο να αποδώσουν.

