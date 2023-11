Κώστας Σκρέκας: “Σε τρεις άξονες η πολιτική για τη βιομηχανία”

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέπτυξε το ολιστικό σχέδιο που υλοποιεί η κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και την αειφόρο ανάπτυξή της.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στο «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean» του Economist, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει παραδοσιακούς βιομηχανικούς ομίλους οι οποίοι άντεξαν την υπερδεκαετή οικονομική κρίση. Η βιομηχανία συμμετέχει στο 11% του ΑΕΠ της χώρας και στόχος μας είναι να φτάσει το 15% μέχρι το 2030 και να απασχολεί 650.000 εργαζομένους. Η βιομηχανία αμείβει τους εργαζόμενούς της με μισθούς 30% υψηλότερους σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους και δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας. Αύξησε κατά 35% τις εξαγωγές της το 2022 σε σχέση με το 2021. Η ελληνική βιομηχανία συμμετέχει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέπτυξε το ολιστικό σχέδιο που υλοποιεί η κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και την αειφόρο ανάπτυξή της, βάσει των δεδομένων της Πράσινης Μετάβασης. «Αναφορικά με τον τομέα της βιομηχανίας -τόνισε ο κ. Σκρέκας – η ελληνική κυβέρνηση κινείται σε τρεις άξονες:

-Στην περαιτέρω διευκόλυνση, την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιούμε μια τεράστια προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση μιας νέας επένδυσης στη χώρα μας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους 10 μήνες.

-Στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την αγορά. Στόχος είναι να παράγουμε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και έτσι να διασφαλίσουμε βιώσιμους και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια.

-Στη δημιουργία υποδομών για την υποδοχή νέων βιομηχανικών επενδύσεων. Από τον ΟΟΣΑ, για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης, ολοκληρώνεται η εκπόνηση μιας σημαντικής μελέτης με στόχο να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ανάπτυξης καθαρών βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια της Αττικής όπου συγκεντρώνεται και το 50% του πληθυσμού της χώρας. Επίσης σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ επενδύουμε πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσουμε υφιστάμενους υποδοχείς, υφιστάμενα βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, να συγκρατήσουμε τις νέες και τους νέους στην Περιφέρεια».