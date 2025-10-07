Μέτρα στήριξης της βιομηχανίας ανακοινώνει στον ΣΕΒ ο πρωθυπουργός

Σήμερα κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο σχήμα που θα υιοθετηθεί τις επόμενες ημέρες.

Τους βασικούς άξονες του σχήματος στήριξης για την βιομηχανία προς αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η κυβέρνηση φέρεται να έχει καταλήξει σε ορισμένες αποφάσεις και δη στα βασικά σημεία, πράγμα που επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε εξαγγελίες όπως άλλωστε διεμήνυσε σχετικά μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης την Κυριακή, όπως μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες».

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, χθες πραγματοποιήθηκε εσωτερική σύσκεψη στο ΥΠΕΝ προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα με την τελική εκλογή ως προς ποιο μοντέλο και ποια «φόρμουλα» θα προκριθεί, να ανήκει στον Πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται, ότι ο αρμόδιος Υφυπουργός Νικόλαος Τσάφος έχει εκπονήσει σειρά σεναρίων και τα οποία έχει παραδώσει από την προηγούμενη εβδομάδα στον Πρωθυπουργό προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Ως γνωστόν, το ιταλικό μοντέλο αποτελεί την βάση των επιμέρους σεναρίων που εξετάζονται με τις διαβουλεύσεις να αφορούν πως αυτό θα προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, τόσο στα πλαίσια της πρώτης διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Κώστα Χατζηδάκη στις 22 Σεπτεμβρίου όσο και ακολούθως σε τεχνικές συναντήσεις του ΥΠΕΝ με εκπροσώπους της βιομηχανίας, έθεσε το γενικό περίγραμμα της συζήτησης καθώς και τα «όρια» εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί μια πιθανή λύση.

Η συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να αποφευχθούν μεταγενέστερα προσφυγές που θα επιφέρουν καθυστερήσεις, ο σεβασμός των δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας, η διευρυμένη περίμετρος δικαιούχων καθώς και η προώθηση της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας αποτυπώνουν την «ευελιξία» της κυβέρνησης και υπαγορεύουν τις προσαρμογές που επιχειρούνται στο ιταλικό μοντέλο ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο και αποτελεσματικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Ως γνωστόν, το ιταλικό μοντέλο χαίρει έγκρισης από την Κομισιόν, παρά τις επιμέρους τροποποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα με το δύσκολο στην ελληνική υπόθεση να αφορά το οικονομικό σκέλος σε συνδυασμό με την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς και το μείγμα τεχνολογιών προς ένταξη.

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, στα πλαίσια της τελευταίας Διυπουργικής Σύσκεψης υπό τον Χατζηδάκη την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκρατημένος έως και απαισιόδοξος για την διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων, γεγονός που σε κάθε περίπτωση καθιστά «φαντασία» την πρόταση ΣΕΒ περί 285 εκατ. ευρώ το έτος, «προσγειώνοντας» την συζήτηση περί τα 200 εκατ. ευρώ με τάσεις προς τα κάτω.

Αυτό πρακτικά σημαίνει εγκατάλειψη του σχεδίου περί ενός σχήματος που θα καλύπτει το 100% της κατανάλωσης των επιλέξιμων βιομηχανιών, προκρίνοντας ως πιθανότερο ένα σενάριο με κάλυψη περί το 40-50%, περιορίζοντας έτσι και το συνολικότερο κόστος. Η εξίσωση ωστόσο παραμένει δύσκολη προς επίλυση δεδομένης της πρόθεσης της κυβέρνησης να υπάρξει διευρυμένη περίμετρος δικαιούχων, γεγονός που με την σειρά του αυξάνει το συνολικό κόστος.