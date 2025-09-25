Νέα προειδοποίηση Θεοδωρόπουλου για λουκέτα στη βιομηχανία – “Θα πονέσει η οικονομία”

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ άσκησε για μια ακόμη φορά κριτική στην ταχύτητα με την οποία η ΕΕ επιδίωξε την πράσινη μετάβαση, χαρακτηρίζοντας ευχολόγιο το νέο πλαίσιο για το Clean Industrial Deal.

Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας, το βράδυ της Τετάρτης (24/9), στη Χαλκίδα, στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

Μάλιστα, ενώπιον του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη δεν έκρυψε ότι το ζήτημα είναι τόσο επείγον που, εάν δεν αναληφθεί δράση, δύο εργοστάσια από τη βαριά βιομηχανία της χώρας θα κλείσουν λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Χαρακτηριστικά τόνισε ότι «υπάρχουν δύο εταιρείες στον ΣΕΒ που μελετούν το ενδεχόμενο να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα αν δεν δοθεί άμεσα λύση», προσθέτοντας ότι πρόκειται για βαριές βιομηχανίες «το κλείσιμο των οποίων θα πονέσει την ελληνική οικονομία».

Ερωτηθείς σε συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την πρόσφατη διυπουργική σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ενεργειακό κόστος, με τη συμμετοχή και του ίδιου, τόνισε ότι έγινε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο απαιτούνται τεχνικές επεξεργασίες, με αιχμή την πρόταση του ΣΕΒ που βασίζεται στο “ιταλικό μοντέλο”.

Όπως είπε, πρόταση της βιομηχανίας είναι η υιοθέτηση ενός μηχανισμού κατά τα πρότυπα του ιταλικού, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα ότι έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ. Ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν ακόμη, με την αρμόδια επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να έχει αναλάβει τη μελέτη του ζητήματος και την εκ νέου συζήτησή του.

Το ζήτημα του ενεργειακού κόστους που πλήττει την ανταγωνιστικότητα του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που ήταν κεντρικός ομιλητής της γενικής συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση και ο ίδιος γνωρίζουν καλά το πρόβλημα και μελετούν μέτρα για την αντιμετώπιση του. Ωστόσο ήταν πολύ επιφυλακτικός στο να γίνει περισσότερο συγκεκριμένος και περιορίστηκε να σημειώσει ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους περνάει μέσα από την ενίσχυση των δικτύων τόσο εγχωρίως όσο και των διασυνδέσεων, όπως και μέσα από την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι πρέπει να ενισχυθεί η αγορά των PPAs και να στηριχθεί με παρεμβάσεις από την πολιτεία πάντα όμως εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Υπογράμμισε ότι τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να είναι δίκαια και να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων όχι μόνο τη βαριά βιομηχανία, ενώ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο Ταμείο Εκσυγχρονισμού για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Κλείνοντας ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η παρέμβαση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα είναι δίκαιη δίνοντας έμφαση σε αυτούς που πλήττονται περισσότερο και δεν θα δημιουργεί δημοσιονομικά προβλήματα στη χώρα.

Νωρίτερα ο κ. Θεοδωρόπουλος είχε ασκήσει, για μια ακόμη φορά, κριτική στην ταχύτητα με την οποία η ΕΕ επιδίωξε την πράσινη μετάβαση, χαρακτηρίζοντας ευχολόγιο το νέο πλαίσιο για το Clean Industrial Deal. Σημείωσε, ότι αν και η Ευρώπη έχει μόλις το 6% των παγκόσμιων ρύπων το 2019 αποφάσισε να σώσει τον κόσμο μόνη της τον κόσμο. Εστιάζοντας στο Clean Industrial Deal έκανε λόγο για μια προσπάθεια να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος αλλά οι όποιες παρεμβάσεις είναι μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα σήμερα. Μάλιστα τόνισε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος που αποτελεί το 20-60% του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι το ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τις ενεργοβόρες, αλλά για το σύνολο των επιχειρήσεων, περιγράφοντας την κατάσταση ως «δυσχερή για όλους». Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει γίνει μια κανονική χώρα – πλέον πρέπει να γίνει και μια παραγωγική χώρα», ενώ χαρακτήρισε την έκθεση Ντράγκι ως «έκθεση με όλες τις σωστές προτάσεις που απλώς πρέπει να εφαρμοστούν». Υπενθύμισε, δε, ότι μόλις το 11% των συστάσεων Ντράγκι έχει υλοποιηθεί υπογραμμίζοντας την ανάγκη και πάλι για άμεσες ενέργειες από την πλευρά της ΕΕ στα μέτωπα των δικτύων, του κόστους και των υποδομών.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Ηλίας Σιακαντάρης, συμμετείχε και η ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Tsvetelina Penkova. Αφού τόνισε ότι στόχος της ΕΕ και του Ευρωκοινοβουλίου είναι η διασφάλιση της αναβάθμισης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόνισε τη σημασία της διαμόρφωσης ορθού μίγματος παραγωγής που θα διασφαλίζουν με αξιόπιστο τρόπο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, μακριά από τα προβλήματα που πρόσφατα καταγράφηκαν.

Σημείωσε, δε, τη σημασία της πολιτικής της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία, υπογραμμίζοντας το ρόλο της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και δη της Στερεάς Ελλάδας, όπου και η παρουσία εργοστασίων παραγωγής βασικών προϊόντων που διασφαλίζουν την πολιτική αυτή στόχευση για στρατηγική αυτονομία. Σημειώνεται ότι η περιοχή παράγει το 2% του ΑΕΠ της Ελλάδος, ενώ φιλοξενεί μονάδες αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων κτλ, κομβικών για την πράσινη μετάβαση κι όχι μόνο. Επίσης, η ίδια προανήγγειλε ότι εντός Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί σε επίπεδο ΕΕ σχέδιο για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, το οποίο θα συνοδεύεται από ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οριζόντια στήριξη

Στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κεντρικής Ελλάδας, η οποία επανεξέλεξε τον κ. Πάνο Λώλο από τον Όμιλο ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε στη θέση του προέδρου, σε μια συγκροτημένη και έντονα παρεμβατική ομιλία υπογράμμισε την ανάγκη οριζόντιας στήριξης των επιχειρήσεων στο φόντο των εξελίξεων του ενεργειακού κόστους, σε Ελλάδα και ΕΕ.

Υπενθύμισε ότι τα προγράμματα στήριξης κατά τα χρόνια της πανδημίας κτλ στράφηκε στις τρεις μεγαλύτερες χώρες σε βάρος, όμως, των πολλών πιο μικρών.

Ασκησε, δε, κριτική στον τρόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν άλλες στοχεύσεις μια και δεν υπήρξε πλάνο για προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Σε σχέση με το Clean Industrial Deal, ο κ. Λώλος δίνει μια σημαντική δυνατότητα για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Αναφορικά με το σχέδιο SAFE – REARM τόνισε ότι μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την προϋπόθεση “να δούμε τη διασυνοριακές συνέργειες”. Παράλληλα τόνισε ότι το νέο προγραμματικό πλαίσιο 400 δισεκ. θα κινητοποιηθούν για τη στήριξη της βιομηχανίας.

Λύση το CISAF

Σε σχέση με το ενεργειακό κόστος ο κ. Λώλος ανέφερε ότι το πλαίσιο CISAF για τις κρατικές ενισχύσεις. “Το μη ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία παραμένει ένα ακανθώδες ζήτημα, παρά τις κινήσεις σε θέματα αδειοδοτήσεων, φορολογία κτλ. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης με άλλες εννέα για αντιμετώπιση του ζητήματος”. “Προτείνουμε να αξιοποιηθεί πλήρως το CISAF, ειναι η πλέον δόκιμη λύση” είπε.

Ο κ. Λώλος έκανε λόγο για “σύστημα βιώσιμου ανταγωνισμού που θα έχουμε βιώσιμους παραγωγούς και καταναλωτές” κάνοντας λόγο για δίκαια και οριζόντια λύση σε σχέση με το ενεργειακό κόστος.

Στρατηγική αυτονομία

Ο κ. Λώλος αναφέρθηκε στην στρατηγική αυτονομία της χώρας. “Απέχει πολύ η χώρα. Έχει, καταδειχθεί η σημασία της στρατηγικής αυτονομίας από την εποχή της πανδημίας όταν η Ελλάδα,έχονταςι το 10% της ευρωπαϊκης παραγωγής φαρμάκων και αντιμετωπισε την πρόσκλησης της επάρκειας τροφοδοσίας”.

“Εχουμε εθνικούς πρωταθλητές σε φάρμακα, μεταφορά ενέργειας, δομικά υλικά, μεταλλουργεία και σε αυτούς να βασιστούμε για την στρατηγική αυτονομία και σε αυτούς να δούμε και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.”

Πρέπει να θεσμοθετηθεί η συμβολή της αμυντικής βιομηχανίας στο εξοπλιστικά και να μη μείνουμε στο “γράμμα Δένδια”, ανέφερε ο κ. Λώλος σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος Μη το SAFE παρένθετων εταιρειών από άλλες τρίτες χώρες.

Τέλος, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε το ζήτημα των “επιταχυνόμενων αποσβέσεων” και παροχής συνολικά φορολογικ΄λων κινήτρων.