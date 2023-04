Φόρουμ Δελφών: Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συζητά με τον László Andor και την Azita Berar Awad - LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του László Andor, Ούγγρου οικονομολόγου και γενικού γραμματέα του Foundation for European Progressive Studies (FEPS), στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συζητά με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, διευθυντή του Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή και την Azita Berar Awad, πρόεδρο του συμβουλίου του UNRISD του OHE (United Nations Research Institute for Social Development) για τη σημασία της κοινωνικής συμπερίληψης και τους τρόπους ενίσχυσής της ("Why Social Inclusion Matters and How to Foster it").

O László Andor έχει διατελέσει Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού & Οικονομικών του ουγγρικού Κοινοβουλίου.

Επίσης, έχει διδάξει οικονομικά σε σημαντικά πανεπιστήμια, όπως το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB) και η Sciences Po.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Magazine, χαρακτήρισε εξαιρετικά απίθανο να βιώσουμε αντίστοιχη κρίση με αυτή του 2008, ωστόσο επέστησε την προσοχή για ορισμένες "βραδυφλεγείς" κρίσεις.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η κρίση του κόστους διαβίωσης ενδέχεται να μην έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και κάλεσε τις κυβερνήσεις να βρουν τη χρυσή τομή σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Παράλληλα, κατέταξε ενδεχόμενο πόλεμο στην Ασία ως τον νούμερο ένα κίνδυνο για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σε περίπτωση που οι συγκρούσεις στην Ουκρανία συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

