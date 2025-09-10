Οι αλλαγές για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων

Προωθείται μεταξύ άλλων αναμόρφωση στο μισθολογίου τ ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025.

Θετική μετενέργεια στους δημοσίους υπαλλήλους υποστηρίζει η κυβέρνηση, ότι έρχεται με βάση τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ..

Πιο συγκεκριμένα, με βάση το ΥΠΕΘΟ πέρα από τη σημαντική ωφέλεια που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τον Ιανουάριο του 2026 με την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν:

Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.

Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ με αναφορά το επόμενο έτος δηλαδή το 2026.

Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2026

Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ, επίσης για του χρόνου.

Διόρθωση αδικίας

Επίσης, 12 εκατ. ευρώ θα περάσουν ως όφελος σε δικαιούχους δημοσίους υπαλλήλους, για τους οποίους παύει πλέον να ισχύει διαδικασία συμψηφισμού ένεκα προσωπικής διαφοράς με αυξήσεις που δικαιούνται λόγω μισθολογικών ωριμάνσεων/

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Μάιο ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ανοίγει η δυνατότητα αυξήσεων για 40.000 υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι έως σήμερα δεν μπορούσαν, λόγω της προσωπικής διαφοράς που είχαν και “κούρευε” κάθε αύξηση, να δουν τους μισθούς τους να ανεβαίνουν.

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά τίθεται σε εφαρμογή μηχανισμός μερικής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Μάλιστα, οι αυξήσεις είναι αναδρομικές, από 1ης Ιουνίου.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σταδιακά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να δουν τους μισθούς τους να αναπροσαρμόζονται, ακόμη κι είχαν προσωπική διαφορά από παλαιότερο καθεστώς, όταν ανεβαίνουν σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Ποιους αφορά

Οι αυξήσεις αφορούν όσους υπαλλήλους του Δημοσίου έχουν προσωπική διαφορά και λαμβάνουν αύξηση του βασικού μισθού (λόγω μισθολογικής ωρίμανσης, μετάταξης, αναγνώρισης προσόντων κ.λπ.). Εξαιρούνται οι αυξήσεις που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Πώς λειτουργεί ο συμψηφισμός

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η προσωπική διαφορά του κάθε υπαλλήλου δεν καταργείται, αλλά συμψηφίζεται με τις αυξήσεις του βασικού μισθού, μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

Αν η προσωπική διαφορά είναι έως 300 ευρώ, δεν συμψηφίζεται. Δηλαδή, οποιαδήποτε αύξηση στον βασικό μισθό περνά ολόκληρη στις τελικές αποδοχές.

Αν η προσωπική διαφορά ξεπερνά τα 300 ευρώ, τότε συμψηφίζεται το μικρότερο από τα παρακάτω δύο ποσά: