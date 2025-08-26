Οικοδομικά υλικά: Τραβούν την ανηφόρα οι τιμές – Αύξηση 2,9%

Άνοδος 2,9% στις τιμές των οικοδομικών υλικών καταγράφηκε τον Ιούλιο, πιέζοντας περαιτέρω τα κόστη για στέγαση.

Σε ανοδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των οικοδομικών υλικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε τον φετινό Ιούλιο αύξηση 2,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Σε επίπεδο 12μήνου, ο μέσος δείκτης της περιόδου Αυγούστου 2024- Ιουλίου 2025, κατέγραψε άνοδο 4,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12μηνου Αυγούστου 2023- Ιουλίου 2024, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.