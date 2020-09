Π. Αποστολίδης: Οι υψηλές προοπτικές ανάπτυξης του Silver Economy

"Αν θέλουμε η Ελλάδα να αναδειχθεί πράγματι σε ηγέτιδα οικονομική δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τότε θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο τομέας του “Silver Economy”, της οικονομίας δηλαδή που κινείται από όσους είναι στην σύνταξη ή κοντά σε αυτή, μπορεί πράγματι να αποτελέσει το σημείο συνάντησης πολλών δυναμικών κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η υγεία, η αγροδιατροφή, οι μεταφορές, η τεχνολογία και φυσικά οι κατασκευές". Με αυτά τα λόγια ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης* θέλησε να τονίσει την κρυμμένη αναπτυξιακή δύναμη που μπορεί να κρύβει η τρίτη ηλικία και την δυνατότητα να εισφέρει στην Εθνική Οικονομία.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου HEALTHWORLD – Designing the New Healthcare Landscape: Spotting the Unexpected - The Post Covid-19 Era,που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο κ. Αποστολίδης αναφέρθηκε σε στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη για το θέμα αυτό για λογαριασμό της «Διανέοσις».

Σύμφωνα με τη μελέτη, με δεδομένο ότι 2 στους 3 Ευρωπαίους άνω των 65 ετών πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα, το 2050 ο τομέας του Silver Economy θα αποτελεί το 35% της συνολικής τουριστικής δαπάνης.

Αν τώρα εστιάσουμε στο μέρος του Silver Economy που σχετίζεται με την αγορά δευτερεύουσας κατοικίας από συνταξιούχους τρίτων χωρών, θα δούμε ότι το 7,3% των Ευρωπαίων πολιτών επιθυμούν να αποκτήσουν τουριστική κατοικία στη Νότια Ευρώπη κάτι που μεταφράζεται σε αγορά ή κατασκευή 20.000 κατοικιών το χρόνο.

"Οι αριθμοί, είναι καθηλωτικοί. Αυτός είναι και ο λόγος που η πολιτεία αποφάσισε να «σηκώσει το γάντι» και να αναλάβει σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως τα πρόσφατα κίνητρα για να μεταφέρουν συνταξιούχοι τρίτων χωρών την φορολογική τους έδρα στη χώρα μας. Είναι, λοιπόν, κάτι παραπάνω από προφανές ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή για να «σηκώσουμε κι εμείς από την πλευρά μας το γάντι" ανέφερε ο κ. Αποστολίδης.

Στην κατεύθυνση αυτή, πρότεινε τη συγκρότηση άμεσα ως Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο μια οριζόντια αναπτυξιακή συμμαχία, ένα “Silver Economy Alliance” με εκπροσώπους από όλες τις επιτροπές του επιμελητηρίου, στέλνοντας παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον άλλο κλαδικό φορέα επιθυμεί να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή.

Στόχος, όπως σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, θα είναι σε πρώτη φάση η επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής αναπτυξιακής πρότασης προς αυτή την κατεύθυνση και η επακόλουθη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας ώστε αυτή να λάβει «σάρκα και οστά».

"Πιστεύω βαθύτατα, ότι η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να πετύχει στον τομέα αυτό. Φυσική ομορφιά, ασφάλεια, προσιτό κόστος ζωής, δυναμικός τουρισμός, μοναδικά προϊόντα αγροδιατροφής και δυνατότητα για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας συνθέτουν ένα πολύ ανταγωνιστικό πάζλ" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προϋπόθεση, όμως, για να τα καταφέρουμε, είναι να θέσει κάθε κλάδος τα προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του μοντέλου, αφού όπως είναι λογικό, «όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος», είπε ο κ. Αποστολίδης και υποστήριξε ότι "ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η στρατηγική του “Silver Economy” είναι να λυθεί και το θέμα με τις καθυστερήσεις εισόδου των νέων καινοτόμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

"Όσο αυτό το πρόβλημα παραμένει, οι πολίτες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην φαρμακευτική καινοτομία 2 και 3 χρόνια νωρίτερα απ’ ότι εμείς, θα το σκεφτούν πολύ αν θα επιλέξουν την χώρα μας για αγορά δευτερεύουσας κατοικίας".

Κλείνοντας σημείωσε ακόμη ότι αντίστοιχα θέματα ζωτικής σημασίας υπάρχουν σε όλους τους κλάδους του Silver Economy και εκεί ακριβώς αποσκοπεί η πρότασή την οποία κατέθεσε στο συνέδριο. "Μέσα από την δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας εργασίας να βάλουμε τη συζήτηση σε σωστές βάσεις, ώστε να μην βρεθούμε ξανά πίσω από μια ακόμα χαμένη ευκαιρία".

* Ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης είναι μέλος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρος του ΣΦΕΕ.