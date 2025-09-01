Ποια είναι τα μεγάλα κτιριακά έργα της χώρας;

Στην Αθήνα και γενικά στην Αττική έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση έργων τα οποία έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από εκεί και έπειτα υπάρχει και η διασπορά στην υπόλοιπη χώρα.

Στην Ελλάδα μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν κατά κύριο λόγο πάνω στα μεγάλα έργα υποδομής που αφορούν δρόμους, μετρό, σιδηρόδρομο, λιμάνια και αεροδρόμια, ωστόσο τα κτιριακά έργα φαίνεται πως έχουν επιστρέψει για τα καλά και διεκδικούν “θέση” στην πίτα των κατασκευών.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και μεγαλύτερα, πιο φιλόδοξα και πιο δαπανηρά κτιριακά projects βλέπουμε να ξεκινούν στην Ελλάδα. Τον σημαντικότερο “πόλο” για αυτού του είδους τα έργα τον παρατηρούμε στο Ελληνικό με 4 πολύ μεγάλα κτιριακά έργα ενώ έχουμε επίσης και διάσπαρτα σε όλη τη χώρα την δημιουργία νέων μεγάλων κτιρίων, κατά βάση τουριστικών τα οποία φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη.

Το μεγαλύτερο κτιριακό έργο που υλοποιείται αυτή την εποχή στην χώρα, εντοπίζεται στον πόλο του Ελληνικού και αφορά το Integrated Resort Complex, όπου θα φιλοξενηθεί ξενοδοχείο και καζίνο. Το υψηλότερο σημείο του κτιριακού συγκροτήματος θα φτάνει τα 197 μέτρα και θα αποτελεί το δεύτερο πιο ψηλό κτίριο στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια επένδυση 1,1 δισ. ευρώ από το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-HARD ROCK INL με το κτιριακό αντικείμενο να κινείται περί τα 650 εκατ. ευρώ. Τα έργα έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα έτος και σήμερα βλέπουμε το κτιριακό συγκρότημα να ανυψώνεται στο παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η έναρξη λειτουργίας του, τοποθετείται το 2028.

Δεύτερο στη λίστα μας αναρριχήθηκε το έργο για το The Ellikon Mall. Η σύμβαση μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της Lamda Development αφορά στην δημιουργία του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της χώρας με μια επένδυση που αγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ. Το Ellinikon Mall έχει επιφάνεια δόμησης: 184.634,10 τ.μ. (εμπορικό κέντρο, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι 155.109,58 τ.μ. ) ενώ το Retail Park 27.945,37 τ.μ. Οι δε θέσεις στάθμευσης ανέρχονται σε 3.960.

Η ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού κτιριακού έργου εκτιμάται για το 2028 και οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την έκδοση της οικοδομικής άδειας που αναμένεται εντός του 2026. Το έργο για το The Ellinikon Mall είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο κτιριακό έργο της χώρας, πίσω από το IRC και εντάσσεται ως ένα από τα 10 μεγαλύτερα υπό κατασκευή έργα της χώρας.

To τρίτο μεγαλύτερο κτιριακό project της χώρας αφορά την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την δημιουργία τριών νοσοκομείων ύψους 442 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση υποδομής στον χώρο της υγείας εδώ και αρκετά χρόνια.

Ανάδοχος είναι η ΑΒΑΞ. Πρόκειται για την κατασκευή των γενικών νοσοκομείων σε Κομοτηνή και Σπάρτη και του πρώτου Παιδιατρικού νοσοκομείου για την Θεσσαλονίκη. Η ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται για τις αρχές του 2027.

Τα κτίρια χαρακτηρίζονται από την πρωτοποριακή σχεδίαση του Renzo Piano, τον βιοκλιματικό τους χαρακτήρα και την επιλογή κατασκευής με timber frame, μια τεχνική που στην Ελλάδα δεν την έχουμε συναντήσει συχνά σε μεγάλα κτιριακά έργα.

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το μεγάλο κτιριακό έργο-ΣΔΙΤ για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση που ξεπερνά τα 255 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος του έργου είναι η AKTOR GROUP.

Aντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 4.846 κλινών στο Ρέθυμνο (2.710 κλίνες) και Ηράκλειο (2.136 κλίνες), καθώς και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου αμφιθεάτρου στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2028.

Στην πέμπτη θέση θα πάμε και πάλι στο Ελληνικό για να συναντήσουμε την κατασκευή του Riviera Galleria, του πρώτου παράκτιου εμπορικού κέντρου. Εδώ έχουμε μια επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ και ανάδοχο την ΜΕΤΚΑ. To έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.

Η συνολική επιφάνεια δόμησης της Riviera Galleria ανέρχεται σε περίπου 23.000 τ.μ., φέρει την υπογραφή του κορυφαίου, διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates) και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN. Στόχος της κατασκευής του Riviera Galleria στο Ελληνικό είναι να πιστοποιηθεί κατά LEED Gold.

Ακόμα πέντε μεγάλα κτιριακά έργα

Στην σημερινή μας λίστα όμως μπορείτε να βρείτε ακόμα πέντε μεγάλα κτιριακά έργα. Στην έκτη θέση είναι το έργο κατασκευής των 17 σχολείων με ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία ύψους 150 εκατ. ευρώ και ανάδοχο το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΑΤΕΣΕ.

Στην έβδομη θέση πάλι με 150 εκατ. ευρώ θα συναντήσουμε την μεγάλη επένδυση της Dimand για το κτιριακό συγκρότημα στο ακίνητο της Softex στο Βοτανικό. Εκεί θα κατασκευαστούν και θα ανακαινιστούν συνολικά 10 κτίρια σε μια έκταση 50 στρεμμάτων. Στόχος είναι η δημιουργία κτιρίων γραφείων που θα είναι πιστοποιημένα κατά LEED Gold και Well. Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή 79.202 τ.μ., από τα οποία 47.000 τ.μ. αφορούν στην επιφάνεια ανωδομής.

Στην όγδοη θέση έχουμε το έργο για το Ikos Kissamos που έχει επίσης αναλάβει η ΜΕΤΚΑ και αφορά μια επένδυση 120 εκατ. ευρώ.

Στην ένατη θέση βρίσκουμε με 90 εκατ. ευρώ επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά την δημιουργία του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Ανάδοχος του υπουργείου Πολιτισμού είναι η ΤΕΡΝΑ με το χρονοδιάγραμμα να ορίζει ως σημείο ολοκλήρωσης το 2026.

Στην δέκατη θέση ακολουθεί το μεγάλο έργο για το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, μια επένδυση 80 εκατ. ευρώ από την Dimand και ανάδοχο την Ballian όπου αλλάζει το τοπίο στην περιοχή Ρετσίνα στον Πειραιά.