Πώληση της Νίκας στην Υφαντής – Τι αλλάζει στον “πάγκο” των αλλαντικών

Νέο βήμα συγκέντρωσης γίνεται στην αγορά τροφίμων, αυτή τη φορά τον κλάδο των αλλαντικών, με την πώληση της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ.

Μετά τα γαλακτοκομικά που ιστορικά σήματα, όπως “Δωδώνη”, “Αγνό”, “Ροδόπη”, που έχουν περάσει στα χέρια της οικογένειας Σαράντη (Όλυμπος), τη σοκολατοβιομηχανία (εξαγορά της ΙΟΝ από τη Bespoke του Σπ. Θεοδωρόπουλου), τον κλάδο ελαιολάδου με την εξαγορά της Terra Creta της οικογένειας Γρύλου (Sky express) από τη Μέλισσα Κίκιζας, τις εξαγορές των Εταιρειών «Λατζιμάς Α.Ε.», «Έλαια Σητείας-LASITIA Α.Ε.» και «Olympian Green International Α.Ε.», από το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap, με επικεφαλής τον πρώην τραπεζίτη Νίκο Καραμούζη ή την είσοδο της AG Olives Group, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς παγκοσμίως, στην ελληνική εταιρεία Georgoudis SA-Parthenon, την παλαιότερη εταιρεία επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα που εδρεύει στον Βόλο, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο των εξελίξεων στον κλάδο τροφίμων, αυτός των αλλαντικών.

Έτσι μετά την Κρέτα Φαρμς που είχε αλλάξει χέρια το 2020 ένα βήμα συγκέντρωσης γίνεται με την εξαγορά της ΝΙΚΑΣ από την ΥΦΑΝΤΗΣ, που είναι πρώτη σε πωλήσεις στον κλάδο με επιδόσεις της τάξης των 203 εκατ. περίπου το 2023. Προφανώς τα μεγάλα βάρη της συγκυρίας με τα κόστη παραγωγής, τις τάσεις διατροφής που “στοχοποιούν” τα αλλαντικά και βέβαια την περιορισμένη ζήτηση λόγω ακρίβειας οδήγησαν στην εν λόγω εξαγορά, που διασφαλίζει οικονομίες κλίμακας, συνέργειας αλλά και σημαντικά βιομηχανικά ακίνητα στο σχήμα της ΥΦαντής, απαραίτητα για την ανάπτυξή της.

Έτσι, η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσαν επίσσημα την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., δήλωσε:

«Η συμφωνία πώλησης της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΝΙΚΑΣ για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή».

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κύριος Aλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. επεσήμανε:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια ΥΦΑΝΤΗΣ την ΝΙΚΑΣ αφού με την συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ΥΦΑΝΤΗΣ και η ΝΙΚΑΣ κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιριών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητα τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά. Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της ΝΙΚΑΣ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο».

Ο κλάδος

Να σημειωθεί ότι η αγορά αλλαντικών έχει μια “πίτα” πωλήσεων περί τα 350 εκατ. ευρώ με κυρίαρχες τις εταιρείες, Υφαντής, Κρέτα Φαρμς και Νίκας, που διαθέτουν το 75% των πωλήσεων. Όλες ελέγχουν μια σειρά από άλλα σήματα (ο Υφαντής την εταιρεία “Θράκης Γεύσεις”, η Κρέτα Φαρμς τη “Λακωνικη” που κάποτε ανήκε στην οικογένεια Νίκα, η Νίκας το σημα ΕΔΕΣΜΑ) ενώ όλες παράγουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η Υφαντής έχει και εξαγωγές αλλά και θυγατρικές στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί ότι το 2024 ο κύκλος εργασιών της Νίκας υποχώρησε στα 73,88 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας πτώση κατά 28,5%. Η εταιρεία είχε περάσει, δε, στα χέρια του Σπ. Θεοδωρόπουλου μετά από μια προσπάθεια διάσωσης καθώς αντιμετώπιζε το φάσμα του “λουκέτου” ένεκα υπερχρέωσης. Το σχέδιο, μάλιστα, βασιζόταν σε ένα γενναίο πλάνο αναδιάρθρωσης χρεών με συντονιστή το μεγαλύτερο δανειοδότη, τη Eurobank. Πλέον, περνά στα χέρια του πρώτου σε πωλήσεις ομίλου αλλαντικών στη χώρα.

Να σημειωθεί ότι πριν πέντε χρόνια η Κρέτα Φαρμς (Creta Farms), η δεύτερη σε πωλήσεις εταιρεία στον χώρο, πέρασε στα χέρια του κ. Δημήτρη Βιντζηλαίου μέσω του oμίλου Bella Bulgaria και της Impala Invest σε μια προσπάθεια να διασωθεί η κρητική βιομηχανία από τον εμφύλιο των αδελφών Δομαζάκη αλλά και το βουνό χρέων. Και τότε καταλύτης ήταν το σχέδιο αναδιάρθρωσης και το πλάνο ανάπτυξης που κατατέθηκε. Με βάση, δε, τη χρήση 2023, οι πωλήσεις της Creta Farms ανήλθαν σε 147,1 εκατ. ευρώ.

Οι άλλες εταιρίες

Παράλληλα με τους μεγάλους και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που για κάποιες αλυσίδες παράγονται στο εξωτερικό, υπάρχουν και πολλές τοπικές αλλαντοβιομηχανίες που αναζητούν μερίδια ‘πατώντας” σε παραδοσιακές γεύσεις ή σε premium κωδικούς πχ. βιομηχανία Sary από τη Δράμα, η οικογένειας Μουλκιώτη, η Φάρμα Αντωνάκη από την Κρήτη, ή η οικογένεια ΠΑτεράκη επίσης από την Κρήτη