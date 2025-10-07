Προϋπολογισμός 2026: Πόθεν και πόσα περισσότερα θα δώσουμε στην εφορία

Τα συνολικά έσοδα από φόρους προβλέπεται να φτάσουν τα 73,527 δισ. ευρώ, με τις κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ με επιπλέον και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,649 δισ. ευρώ αναμένεται να μπουν στον κρατικό κορβανά, το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πόθεν, όμως, αναμένεται να προέλθουν τα ποσά αυτά;

Κύριοι “τροφοδότες” αναμένεται να είναι η ανάπτυξη, ο… πληθωρισμός, λόγω υπεραπόδοσης του ΦΠΑ, η μείωση της φοροδιαφυγής αλλά και η βελτίωση της οικονομικής θέσης επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα από φόρους προβλέπεται να φτάσουν τα 73,527 δισ. ευρώ, με τις κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ με επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 859 εκατ. ευρώ.

Μείωση αναμένεται να υπάρξει των ροών εσόδων, στο μέτωπο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. «Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα», σημειώνει το προσχέδιο, αποτυπώνοντας τη μείωση των συντελεστών στη φορολογική κλίμακα, κάτι που σε απόλυτους αριθμούς ευνοεί τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα.

Επίσης μειωμένος θα είναι ΕΝΦΙΑ, μετά τη μείωση κατά 50% του φόρου για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις: