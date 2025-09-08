Τεκμήρια: Τι θα ισχύσει για τα σκάφη αναψυχής και τα παραδοσιακά

Τα μειωμένα τεκμήρια θα ισχύσουν από τις δηλώσεις του 2026 που αφορούν τα φετινά εισοδήματα.

Με βάση τα όσα ανέφερε το οικονομικό επιτελείο, τα νέα τεκμήρια για τα σκάφη αναψυχής θα ισχύσουν από τις δηλώσεις του 2026 και για τα σκάφη αναψυχής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την κυβέρνηση, η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη

Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη)

Νέα Κλίμακα

Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα

4.000

2.800

Επιπλέον το μέτρο

2.000

1.400

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης

Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα

12.000

8.400

7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

3.000

2.100

10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

7.500

5.250

12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

15.000

10.500

15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

22.500

15.750

18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

30.000

21.000

πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

50.000

35.000

Τα ξύλινα

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη.

Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.