Τι αλλάζει με το “τέλος ΕΡΤ” και τους λογαριασμούς ρεύματος 

Μέσα σε 10 ημέρες από τη μηνιαία εκκαθάριση οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποδώσουν στην ΕΡΤ το ποσό ανταποδοτικού τέλους, το οποίο εισπράττουν εντός του μήνα αναφοράς, αφού αφαιρέσουν από αυτό και παρακρατήσουν την προμήθεια του 1%.

Αλλαγές στις “άλλες χρεώσεις” φέρνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε προς διαβούλευση για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης – ΕΡΤ Α.Ε., τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της και τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – European Media Freedom Act., ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο προτείνεται ρύθμιση για αύξηση της προμήθειας που παρακρατούν οι πάροχοι ρεύματος για την υπηρεσία είσπραξης του τέλους υπέρ της ΕΡΤ. Η πρόταση είναι για διπλασιασμό στο 1% της προμήθειας που παρακρατούν οι πάροχοι για την υπηρεσία είσπραξης.

Επίσης για την αποτροπή φαινομένων οφειλών κτλ. εντάσσονται και ρυθμίσεις για μεγάλα πρόστιμα σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που δεν συμμορφώνονται με το πλαίσιο είσπραξης και απόδοσης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο κρατά σταθερά το τέλος στα 3 ευρώ τον μήνα ανά παροχή, ενώ οδηγεί σε διπλασιασμό στο 1% της προμήθειας που παρακρατούν οι πάροχοι για την υπηρεσία είσπραξης.

Με το νομοσχέδιο, στόχος είναι η απρόσκοπτη είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ και η αποτροπή φαινομένων καθυστερήσεων και συσσώρευσης επισφαλειών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την ΕΡΤ, το ανταποδοτικό τέλος είναι ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης, καθώς με βάση τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στη χρήση του 2023, απέφερε 208,15 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από το 95% των συνολικών εσόδων της.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου, υπόχρεοι είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρήση της. Εξαιρούνται μόνο το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και οι φορείς τους, οι αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, οι καταναλώσεις έως 10 ευρώ τον μήνα, οι ναοί, τα νεκροταφεία και οι παροχές που αφορούν αποκλειστικά τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

Μηνιαία και ετήσια εκκαθάριση

Οι προμηθευτές εντός δύο μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο ενσωματώνεται το ανταποδοτικό τέλος αποστέλλουν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μηνιαία εκκαθάριση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

τα ποσά ανταποδοτικού τέλους τα οποία ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται κατά τον μήνα αναφοράς,

το συνολικό ποσό ανταποδοτικού τέλους, το οποίο εισπράττει ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υπόχρεα πρόσωπα εντός του μήνα αναφοράς, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο αυτό ενσωματώθηκε στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των υπόχρεων προσώπων και

το συνολικό ποσό προμήθειας, το οποίο ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατεί και τον αριθμό παροχών και λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό αυτό.

Προβλέπεται ακόμη μέχρι το τέλος Mαΐου οι προμηθευτές να υποβάλλουν στην ΕΡΤ ετήσια εκκαθαριστική κατάσταση για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους του προηγούμενου έτους και στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των πελατών, ο αριθμός παροχής και ο αριθμός συμβολαίου, καθώς και οι ημερομηνίες περιόδου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το χρεωθέν ποσό ανταποδοτικού τέλους, την ημερομηνία που το ποσό ανταποδοτικού τέλους κατέστη ληξιπρόθεσμο, καθώς και τυχόν ποσά που τελούν σε ρύθμιση εντός του έτους.

Εκτός όμως από αυτό στην εκκαθαριστική κατάσταση υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία που έχει μαζί με τα στοιχεία των πελατών, τα ληξιπρόθεσμα ποσά του ανταποδοτικού τέλους που δεν έχουν εισπραχθεί και για τα οποία δεν έχει επέλθει ρύθμιση μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και των υπόχρεων προσώπων ή η σχετική ρύθμιση έχει απολεσθεί με ευθύνη του υπόχρεου προσώπου, ανεξαρτήτως της διακοπής ή μη από τον προμηθευτή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εκκαθαριστικές καταστάσεις συνοδεύονται από αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών λογιστών με το κόστος να βαραίνει την ΕΡΤ.

Μετά από την αποστολή της ετήσιας ειδικής εκκαθαριστικής κατάστασης Α.Ε., οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ανταποδοτικό τέλος που συμπεριλήφθηκαν στην ετήσια ειδική εκκαθαριστική κατάσταση και εφεξής οι απαιτήσεις που έχουν διαγραφεί δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανταποδοτικού τέλους βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι στον διακανονισμό ή τη ρύθμιση των οφειλών από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που συμφωνούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους πελάτες τους συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές από ανταποδοτικό τέλος. Στο πλαίσιο αυτό, οι οφειλές από ανταποδοτικό τέλος ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται οι οφειλές από την κατανάλωση ρεύματος, κατ’ αναλογικό υπολογισμό με αυτές των ποσών που καταβάλλονται και του αριθμού των δόσεων.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα στους προμηθευτές για μη τήρηση των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: