Το “know how”, απάντηση σε κάθε κρίση

Η υγειονομική και οικονομική κρίση προκάλεσε -ακόμα μία- βαθιά ρωγμή στην οικονομία της χώρας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν για τρεις και πλέον μήνες να κρατήσουν κατεβασμένα ρολά και να υποστούν ανεπανόρθωτο πλήγμα. Το lockdown και η πανδημία κατ’ επέκταση, εκτός από πληγή στον επιχειρηματικό κόσμο, έφερε και αβεβαιότητα για το μέλλον εκατοντάδων επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές για ένα σημαντικό και αρκετά ζημιογόνο διάστημα. Παράλληλα, υποχρέωσε και εξακολουθεί να επιτάσσει βαθιές τομές στον τρόπο λειτουργίας, τη σύσταση και το εργασιακό μοντέλο, οδηγώντας σε “ψαλίδισμα”, αναπροσαρμογή και οπισθοχώρηση.

Η “Πλαίσιο Computers”, ως οδηγός εδώ και πάνω από μισό αιώνα στον τομέα της τεχνολογίας, κατά την περίοδο της πανδημίας δεν έμεινε αδρανής. Με το όνομα “ΠΛΑΙΣΙΟ”να αποτελεί συνώνυμο της εξέλιξης και της πρωτοπορίας είχε, αλλά και βρήκε όπου χρειάστηκε, τον τρόπο για να αντέξει τους κραδασμούς, να εξελιχθεί και να συνεχίσει να παράγει, αλλά και να προσφέρει.

Για την πλέον υγιή επιχείρηση του κλάδου, με 24 καταστήματα και service points σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 180 εξειδικευμένους τεχνικούς και 1500 εργαζόμενους, η αντιμετώπιση της κρίσης έγινε αξιοποίηση ευκαιρίας. Με βασικό γνώμονα και επίκεντρο τον δικό της εσωτερικό κόσμο, πρωταρχικό μέλημα μίας καθαρά ανθρωποκεντρικής επιχείρησης ήταν να επενδύσει στην πολυδιάστατη γνώση του δυναμικού της. Έτσι, αντί για την εύκολη λύση της αναστολής, επέλεξε την αξιοποίηση μεγάλου μέρους του κόσμου της από καταστήματα σε άλλα κανάλια, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά , όπως αποδείχτηκε, την αυξημένη ζήτηση και να δώσει συνέχεια στην 25ετή στρατηγική του multichannel.

Παράλληλα, η “Πλαίσιο Computers” επικεντρώθηκε στην εξέλιξη των υπαλλήλων της, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αλλά και να εξελιχθούν με νέους ρόλους στην εταιρεία. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 46.812 ώρες ψηφιακής εκπαίδευσης, ενώ 60 συνεργάτες εξελίχθηκαν και ανέλαβαν υψηλότερη θέση.

Η συνεισφορά στην εκπαίδευση με αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα

Πέρα από την υγεία και την οικονομία, κατά την περίοδο της πανδημίας, δοκιμάστηκε αλλά και χτυπήθηκε μαζί και η Παιδεία. Η διδασκαλία κατέφυγε σε νέες τεχνολογικές μεθόδους ώστε να συνεχιστεί χάρη σε νέα εξελιγμένα εργαλεία. Η εκπαίδευση, λοιπόν, που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την “Πλαίσιο”, επεκτάθηκε και στην κοινωνία, με τη συμμετοχή της σε ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την προσφορά της στη διαδικασία και τη διευκόλυνση της τηλεκπαίδευσης. Έτσι, προχώρησε σε δωρεά tablet σε 87 σχολεία ακριτικών και δύσκολα προσβάσιμων περιοχών τον περασμένο Μάιο, ενώ δημιούργησε και την πρώτη STEM Library σε δημόσιο σχολείο της Αττικής. Μία αίθουσα, δηλαδή, εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) υλικό, για χειροτεχνίες και κατασκευές.

Τέλος, δημιούργησε την ομάδα αγωνιστικής Ρομποτικής Plaisiobots, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από παιδιά συνεργατών της εταιρείας και απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής & μας έκανε εθνικά υπερήφανους.

“Limit up” σε καιρούς πανδημίας

Την ίδια ώρα, εκτός από την εξέλιξη της ίδιας εταιρείας και του δυναμικού της, αλλά και τη συνεισφορά της στον πυλώνα της εκπαίδευσης, η ΠΛΑΙΣΙΟ κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 11,8%.

Ανταποκρίθηκε στο έπακρο στην αυξημένη ζήτηση για τεχνολογία λόγω της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, τα οποία εκτός από σημεία αναφοράς την περίοδο που διανύουμε βρέθηκαν στο επίκεντρο των αυξημένων πωλήσεων και πελατών.

Σε μια περίοδο που η υγειονομική κρίση προκάλεσε αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομίας, η “ Πλαίσιο”, όχι μόνο πέρασε πάνω από τον πήχη, αλλά κατάφερε να τον ανεβάσει ακόμη περισσότερο, χάρη στην επίτευξη αξιοσημείωτων στόχων.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2020, κατάφερε να σημειώσει συνολική αύξηση πωλήσεων 11,8% και αύξηση κερδών, προ φόρων, 20%, ενώ σημειώθηκε, ακόμα, σημαντική αύξηση πωλήσεων στις οικιακές συσκευές, με ρυθμό ανάπτυξης 80% για το Β' εξάμηνο που υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.

Παράλληλα, την ίδια χρονιά, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα παρέμειναν συνολικά κλειστά για περίπου τρεις μήνες, η “ΠΛΑΙΣΙΟ” παρέμεινε πιστή στο έργο της, αλλά και στη θέση της που είναι αποκλειστικά δίπλα στον πελάτη. Έτσι, κατέγραψε 6.500.000 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο, 52.000.000 επισκέψεις στο Plaisio.gr, και 1.500.000 παραδόσεις, έχοντας επενδύσει έξυπνα στα logistics, ενώ κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 350.000 και πλέον νέων πελατών.

Είναι εμφανές πως η σωστή στρατηγική σε συνδυασμό με την διαρκή ανάγκη για συνεχή πρωτοπορία, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και η προσαρμογή σε κάθε νέο δεδομένο με στόχο την εξέλιξη αποτέλεσαν και αυτή τη χρονιά, συνταγή της επιτυχίας για το ΠΛΑΙΣΙΟ και οδηγό για κάθε επιχείρηση.