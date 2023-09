Μια μεγάλη διάκριση και μια ηχηρή αναβολή για δύο ξενοδοχεία της Αθήνας

Δύο αξιοσημείωτα γεγονότα συνέβησαν στην αθηναϊκή ξενοδοχειακή σκηνή. Το Four Seasons Astir Palace κατατάσσεται στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία παγκοσμίως, ενώ το One & Only Aesthesis αναβάλλει το άνοιγμά του.

Τη διεθνή επικαιρότητα απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες δύο ξενοδοχεία της Αθήνας, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης που λειτουργεί κάτω από το brand της Four Seasons κατάφερε να αποσπάσει μια θέση ανάμεσα στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, την ίδια ώρα που αναβλήθηκε το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του One & Only Aesthesis στα Αστέρια της Γλυφάδας. Η νέα ηχηρή ξενοδοχειακή άφιξη του resort της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το project των 300 εκατ. ευρώ της Grivalia, δεν θα ανοίξει τελικά την 1η Οκτωβρίου όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα, ούτε ποτέ ξεκίνησε η δοκιμαστική του λειτουργία στις αρχές του Αυγούστου. Το One & Only Aesthesis, αν και επίσημα δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή του ανοίγματος του στο κοινό, «κατέβασε» τη δυνατότητα των online κρατήσεων από το επίσημο site του και υπάρχει απλά μια λεζάντα, που αναφέρει ότι το ξενοδοχείο θα ανοίξει σύντομα. Σημαντικός αριθμός πελατών που είχε κάνει κράτηση, ενημερώθηκε ότι τελικά το άνοιγμα δεν θα γίνει. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ακόμα υπάρχουν κατασκευαστικές ατέλειες, αλλά και ζητήματα με το προσωπικό, που όμως έχουν πάρει το δρόμο τους και το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει πριν το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι το υπερπολυτελές θέρετρο ανήκει στην εταιρεία Grivalia Hospitality, που ιδρύθηκε το 2015 και στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν η Fairfax, η Eurolife, η Eurοbank και η Grivalia Management. Τη διαχείριση του ξενοδοχείου, που θα διαθέτει 95 μπάνγκαλόο, 18 κατοικές και δύο βίλες με ιδιωτικές πισίνες, έχει αναλάβει η εμβληματική One&Only Resorts, που διαχειρίζεται 9 θέρετρα σε διάφορες χώρες, ενώ σύντομα ανοίγουν άλλα πέντε. Οι τιμές των δωματίων που είχαν ανακοινωθεί ξεκινούσαν από 1.260 ευρώ τη βραδιά και έφταναν τις 22.500 ευρώ τη βραδιά για τη μεγάλη βίλα. Πρέπει να επισημανθεί ότι και το άνοιγμα του One & Only στο νησί της Κέας, που ήταν προγραμματισμένο για φέτος, επίσης πήρε αναβολή για του χρόνου. Σημαντική διάκριση για το Four Seasons Astir Palace Πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τελετή απονομής των βραβείων για τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, από το θεσμό των 50 Best, όπου ένα μικρό ξενοδοχείο 24 δωματίων στην Ιταλία αναδείχθηκε ως το καλύτερο του 2023.Η νέα λίστα είναι το αποτέλεσμα μιας ισχυρής διαδικασίας ψηφοφορίας κατά την οποία 580 ειδικοί από όλο τον κόσμο καταθέτουν τις κορυφαίες επιλογές τους για διαμονή σε ξενοδοχεία σε όλη την υφήλιο. Ένα ελληνικό ξενοδοχείο βρέθηκε στη θέση 35 και δεν είναι άλλο από το Four Seasons Astir Palace, στο συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Το συγκρότημα σήμερα λειτουργεί δύο ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 330 δωματίων και για την αναγέννηση του δαπανήθηκαν περί τα 700 εκατ. δολάρια. Η αμερικανική πολυτελής αλυσίδα Four Seasons έχει τη διαχείριση του, προσελκύοντας πελατεία υψηλού εισοδηματικού επιπέδου από όλο τον κόσμο. Διαθέτει 10 εστιατόρια και μπαρ, από το διάσημο ιαπωνικό του Matsuhisa Nobu, μέχρι το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Pelagos.