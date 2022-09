Τράπεζα Πειραιώς: Διακρίσεις στο Emerging EMEA Executive Team Survey 2022 του Institutional Investor

Σημαντικές διακρίσεις στο Emerging EMEA Executive Team Survey 2022 του Institutional Investor έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βρέθηκε στην πρώτη τριάδα μεταξύ των Τραπεζών που εκπροσωπούσαν αναδυόμενες χώρες στη λίστα του διεθνούς περιοδικού και πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες.

Ο CEO της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου έλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Best CEO, ενώ τη δεύτερη θέση στην κατάταξη της κατηγορίας Best CFO έλαβε ο Θεόδωρος Γναρδέλλης, Group CFO της Πειραιώς.

Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς κατέλαβε πρώτες θέσεις σε όλες τις κατηγορίες, με το τμήμα Investor Relations και τον IRO της Πειραιώς, Ξενοφώντα Δαμαλά, να λαμβάνουν τη διάκριση Best IR Team και Best IR Professional αντίστοιχα, ενώ πρωτιά κατέγραψε και στις κατηγορίες Best IR Program και Analyst/Investor Event. Στην πρώτη θέση της κατηγορίας Best Company Board βρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενώ η δεύτερη θέση δόθηκε για την ESG στρατηγική που υλοποιεί η Πειραιώς.

Στη συνολική κατάταξη στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αναδυομένων αγορών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, η οποία βασίζεται στις διακρίσεις που απονεμήθηκαν στις επιμέρους 7 κατηγορίες, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε την τρίτη θέση ως Most Honored Company.

To Institutional Investor είναι ένας αναγνωρισμένος, διεθνής εκδοτικός όμιλος, με παρουσία πέντε δεκαετιών στην επενδυτική κοινότητα ενώ τα τελευταία 30 χρόνια, τα βραβεία που απονέμει αποτελούν σημαντική αναγνώριση για στελέχη και επιχειρήσεις. Τα Institutional Investor Αwards απηχούν τις απόψεις 271 στελεχών της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας με μια σειρά από κριτήρια όπως η αξιοπιστία, οι ηγετικές, και επικοινωνιακές ικανότητες του CEO, το επίπεδο των στελεχών από πλευράς γνώσεων της αγοράς, αντανακλαστικών, καλού timing, και παραγωγικότητας.

