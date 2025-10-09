Τράπεζες: Σταθερά μειούμενο το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων

Αν και οι επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είναι περιορισμένες, απολαμβάνουν ωστόσο λόγο του ανταγωνισμού ολοένα και χαμηλότερα επιτόκια χορηγήσεων. Κλείνει η ψαλίδα των επιτοκίων σε σχέση με την ΕΕ

Ουσιαστικά αποτελέσματα στο κόστος δανεισμού τους από το πιστωτικό σύστημα βλέπουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις καθώς η όξυνση του ανταγωνισμού προκαλεί μια μικρή αλλά σταθερή πτωτική τάση στα επιτόκια χορηγήσεων.

Μάλιστα η εξέλιξη αυτή έχει σαν αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες να προσεγγίζει το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών τραπεζών καθώς η «ψαλίδα» στα επιτόκια των επιχειρηματικών χορηγήσεων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των τραπεζών της ευρωζώνης κλείνει συνεχώς.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά τραπεζικές πηγές «η τάση στο κόστος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών είναι από τα μέσα του 2024 έως και σήμερα σταθερά πτωτική, γεγονός που αποδίδεται τόσο στην επιλογή της ΕΚΤ να μειώσει το κόστος χρήματος στη ζώνη του ευρώ, μειώνοντας στο μισό τα βασικά επιτόκια σε σχέση με τα υψηλά τους, όσο και με την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών στην Ελλάδα».

Λίγες και τυχερές επιχειρήσεις

Ωστόσο η ρευστότητα που καταλήγει στην οικονομία είναι σχετικά περιορισμένη καθώς οι πιστοληπτικά αξιόχρεες επιχειρήσεις – όσες δηλ. πληρούν τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια – είναι σχετικά λίγες αλλά ταυτόχρονα και «τυχερές» καθώς ο τραπεζικός ανταγωνισμός για την προσέλκυσή τους έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή μείωση του «περιθωρίου» με το οποίο δανείζονται.

Ενδεικτικά της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες διαμορφώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο 5,47%.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφεται από το καλοκαίρι του 2022, όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, ενώ σε σε σύγκριση με το υψηλό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024, η υποχώρησή του φτάνει τις 172 μονάδες βάσης.

Την ίδια στιγμή το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησε τον Αύγουστο στο 3,85%, χαμηλότερα κατά 255 μονάδες βάσης έναντι του υψηλού της προηγούμενης διετίας.

Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων, επίσης σημαντικό πεδίο του τραπεζικού ανταγωνισμού, γεγονός που οδηγεί τα spreads σε ολοένα και πιο χαμηλά επίπεδα.

Σύγκριση Ελλάδας – ΕΕ

Σε ότι αφορά στην διαφορές που υπάρχουν στα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων στη χώρα μας σε σχέση με την Ε.Ε ενδεικτικά είναι τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν η ΤτΕ και η ΕΚΤ τον Αύγουστο 2025.

Σε επίπεδο δανείων, στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,87%. Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,71%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,11%.

Στην ευρωζώνη και στις επιχειρήσεις, το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης, στο 3,07%. Το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των τριών μηνών και έως ένα έτος μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 3,35%. Το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,55%.

Στα νέα δάνεια έως 250.000 ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως τρεις μήνες, το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, στο 3,59%.

Εκταμιεύσεις 24 δισ. ευρώ

Στο οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025 οι νέες συμβάσεις σε όλες τις κατηγορίες δανείων τακτής λήξης έφτασαν τα 14,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα μειωμένα κατά 2 δισ. ευρώ ή 12% περίπου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές η υποχώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα των χαμηλότερων επιδόσεων στην επιχειρηματική πίστη, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 80% των νέων εκταμιεύσεων.

Ωστόσο οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παραδοσιακά το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρονιάς είναι το πλέον παραγωγικό, και εκτιμούν ότι το 2025 θα κλείσει συνολικά με νέες χορηγήσεις δανείων της τάξης των 24 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 δις. ευρώ θα είναι επιχειρηματικά δάνεια.