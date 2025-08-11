Τράπεζες: Τι αλλάζει από σήμερα στις αναλήψεις από τα ΑΤΜ – Παραδείγματα

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις αλλαγές στις χρεώσεις στα ATM – Ποιες καταργούνται – Από σήμερα η εφαρμογή του μέτρου.

Νέο τοπίο δημιουργείται από σήμερα, 11 Αυγούστου, καθώς τίθεται σε ισχύ η νέα νομοθετική ρύθμιση για τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, όπως προβλέπεται στην τροπολογία από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, στο σχέδιο νόμου για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου.

Συνοπτικά, προβλέπονται τα εξής:

Μηδενισμός των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ των τραπεζών.

για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ των τραπεζών. Κατάργηση των χρεώσεων σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε τρίτο πάροχο.

σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε τρίτο πάροχο. Θέσπιση εθνικού πλαφόν ύψους 1,5 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Δωρεάν ερωτήσεις υπολοίπου και εναρμόνιση παρόχων με τις χρεώσεις των τραπεζών για τα εμβάσματα.

1η Αλλαγή:

Συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται ΑΤΜ, στις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες υπάρχει μόνο ένα ΑΤΜ. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για δήμους που αποτελούνται μόνο από δημοτικές ενότητες.

Υπήρξε βελτίωση, καθώς προστέθηκε το «η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για δήμους που αποτελούνται μόνο από δημοτικές ενότητες», ώστε να περιλαμβάνει και δήμους που δεν έχουν δημοτικές κοινότητες. Επομένως πλέον το μέτρο ισχύει και για δημοτικές ενότητες.

2η Αλλαγή:

Συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών, το οποίο εκμεταλλεύεται πάροχος υπηρεσιών πληρωμών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που είναι μέλος της εταιρείας «ΔΙΑΣ- Διατραπεζικά Συστήματα».

Η ρύθμιση αυτή μηδενίζει τις προμήθειες όταν ένας κάτοχος κάρτας που έχει εκδοθεί από τράπεζα που είναι μέλος της ΔΙΑΣ (π.χ. όλες οι συστημικές, CREDIA, Optima) κάνει ανάληψη από το ΑΤΜ μιας τράπεζας.

Παραδείγματα: Κάτοχος κάρτας της Eurobank μπορεί να κάνει ανάληψη από ATM της Τράπεζας Πειραιώς. Κάτοχος κάρτας της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να κάνει ανάληψη από ATM της Optima.

Ο κάτοχος κάρτας VIVA δεν εμπίπτει στην παρούσα διάταξη και είναι εκτός ρύθμισης. Όπως και ο κάτοχος κάρτας τράπεζας του εξωτερικού δεν εμπίπτει στην παρούσα διάταξη και είναι εκτός ρύθμισης

3η Αλλαγή:

Συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο εκμεταλλεύεται επιχείρηση ή νομική οντότητα, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο της επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο ΑΤΜ.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που μία τράπεζα και ένας operator ATM έχουν σχέση. Π.χ. Cashflex και Πειραιώς. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει χρέωση για την ανάληψη μετρητών

4η Αλλαγή:

Οι προμήθειες και οι κάθε είδους χρεώσεις των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1 της τροπολογίας, δεν υπερβαίνουν, ανά συναλλαγή, το ποσό του 1,50 ευρώ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1, με την επιφύλαξη των περ. β) έως γ) της παρ. 1.

Η ρύθμιση αυτή βάζει πλαφόν 1,5 ευρώ για τις αναλήψεις μετρητών από ATM που ανήκουν σε ATM Operators (Euronet, Cashflex), εφόσον ο εκδότης της κάρτας με τον ATM Operator δεν έχουν σχέση.

Παραδείγματα: Κάτοχος κάρτας της Εθνικής Τράπεζας που κάνει ανάληψη από ΑΤΜ Euronet θα έχει μέγιστη χρέωση 1,50 ευρώ. Κάτοχος κάρτας Optima που κάνει ανάληψη από ΑΤΜ Cashflex, θα έχει μέγιστη χρέωση 1,50 ευρώ.

Κάτοχος κάρτας αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος που κάνει ανάληψη από ΑΤΜ Cashflex ή Euronet ή άλλου τρίτου παρόχου, δεν έχει μέγιστη χρέωση. Δηλαδή, ακολουθείται η τιμολογιακή πολιτική χρέωσης της ξένης τράπεζας χωρίς πλαφόν.