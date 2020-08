Deree: 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Αντίθετα με αυτό που πιστεύαμε κάποτε, οι σπουδές δεν είναι απλά το πρώτο βήμα στην ενήλικη ζωή. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα πρώτο σημαντικό εφόδιο στο χτίσιμο του μέλλοντος και μια μοναδική ευκαιρία ανακάλυψης του εαυτού μας. Γι'αυτό και αξίζει να δώσει κανείς ιδιαίτερη βάση στο ξεκίνημά τους. Ποια είναι η κατάλληλη κατεύθυνση; Πού βρίσκεται η τομή της προσωπικής κλίσης και της επαγγελματικής αποκατάσταση; Τι είναι αυτό που εγγυάται επιτυχημένη επαγγελματική πορεία μετέπειτα;

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι, δεκαετίες τώρα, στη θέση να απαντά όλες τις παραπάνω, δύσκολες, ερωτήσεις, προτείνοντας λύσεις που αφορούν κάθε ένα άτομο ξεχωριστά. Γι'αυτό και αποτελεί, μέχρι σήμερα, κορυφαία επιλογή για σπουδές. Πόσα όμως ξέρεις στ'αλήθεια για το Χτες και το Σήμερα του Deree; Το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας είναι το αρχαιότερο και μεγαλύτερο της Ευρώπης και το Deree είναι η δεύτερη βαθμίδα του. Αυτήν τη στιγμή το Deree έχει σπουδαστές από 78 χώρες. Προσφέρει 34 καινοτόμα προπτυχιακά προγράμματα (majors) και 50 υποειδικότητες (minors), τα οποία οδηγούν σε Bachelor of Science και Bachelor of Arts, καθώς και τίτλους Master σε 8 σύγχρονες ειδικότητες, με πιο πρόσφατη το MS in Organizational Psychology.

Το Deree ωστόσο είναι πολλά περισσότερα από μια σειρά από εντυπωσιακά νούμερα. Συνέχισε την ανάγνωση για να ανακαλύψεις όλα όσα το κάνουν να ξεχωρίζει.

#1 Οι τίτλοι σπουδών του Deree – The American College of Greece είναι αναγνωρισμένοι από τον New England Commission of Higher Education (NECHE), τον αρχαιότερο και σημαντικότερο οργανισμό πιστοποίησης στις ΗΠΑ που, μεταξύ άλλων πιστοποιεί το Harvard, το Yale, το MIT και δεκάδες άλλα πανεπιστήμια. Tα πτυχία του αναγνωρίζονται στην Αμερική και σε ολόκληρο τον κόσμο, γι’ αυτό και οι απόφοιτοί του Deree έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, και πιστοποιούνται στην Ευρώπη μέσω συμφωνίας με το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου (OU).

#2 Τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Deree χωρίζονται σε τρεις σχολές: το School of Business and Economics (Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης), Frances Rich School of Fine and Performing Arts (Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich) και το School of Liberal Arts and Sciences (Σχολή Ελευθέριων Τεχνών και Επιστημών).

#3 Πρόσφατα το Deree αύξησε τη βάση των υποτροφιών του ώστε να στηρίξει τους οικονομικά πληγέντες της πανδημίας. Γι’ αυτόν το σκοπό, θα προσφέρει 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε σπουδαστές μέσω υποτροφιών. Μάθε περισσότερα για τις υποτροφίες, τα προγράμματα οικονομικής στήριξης και τις προϋποθέσεις. Μπες εδώ για να μάθεις περισσότερα για τα δίδακτρα.

#4 Οι δημοφιλέστερες κατευθύνσεις που επιλέγουν οι φοιτητές του Deree είναι:

Psychology – Ψυχολογία

Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Communication – Επικοινωνία

Marketing

Information Technology – Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

International Tourism & Hospitality Management – Διεθνής Τουρισμός και Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

International Business – Διεθνής επιχειρηματικότητα

Shipping Management – Ναυτιλιακά

Finance – Χρηματοοικονομικά

English – Αγγλική Φιλολογία

#5 Όλο και περισσότεροι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων στρέφονται για ένα δεύτερο κύκλο σπουδών στο Deree, είτε για πλήρες πτυχίο ή για μία υποειδικότητα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 1.046 φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων κάνουν παράλληλες σπουδές στο Deree από τους οποίους οι 322 είναι υπότροφοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσφέρει σε φοιτητές των ελληνικών δημόσιων ιδρυμάτων που έχουν διακριθεί για την ακαδημαϊκή τους επίδοση την ευκαιρία να σπουδάσουν παράλληλα στο Deree για μία υποειδίκευση.

#6 Το Deree διαθέτει ένα διεθνές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πολυεθνικούς ομίλους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, οι οποίες συχνά οδηγούν σε πρόσληψη. Φοιτητές του Deree απασχολούνται σε ομίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ ένα δίκτυο περισσότερων από 59.000 αποφοίτους σε όλο τον κόσμο εγγυάται την ομαλή μετάβασή τους από τον ακαδημαϊκό κόσμο στον επαγγελματικό στίβο. Για το 2019, 265 σπουδαστές του Aμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε 4 χώρες, 13 πόλεις, με την υποστήριξη περισσότερων από 120 εταιρειών και οργανισμών, όπως Coca Cola, Microsoft, Deloitte, Mondelez, Adecco, ΟΠΑΠ, Νestle, Randstad, κ.ά.

#7 Το Office of Career Services στο Deree φέρνει κοντά τους φοιτητές και αποφοίτους του Κολλεγίου με την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες του γραφείου βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την ανίχνευση των κλίσεων και των ταλέντων κάθε παιδιού, την προετοιμασία του βιογραφικού, την προσομοίωση συνέντευξης μέσω mock interviews. Το Γραφείο παράλληλα διοργανώνει τα Career Days, ένα forum που δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και τους σπουδαστές δίνοντάς τους την ευκαιρία μίας συνέντευξης.

#8 Μέσα από το πρόγραμμα Study Abroad, το Deree δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού, στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, με δίδακτρα του Deree. Εκτός από μία πολύτιμη εκπαιδευτική ευκαιρία, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και εμπειρία ζωής αφού οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία:

Να γνωρίσουν τον κόσμο, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς και να κάνουν τη σύγκριση με την ελληνική. Να γίνουν πιο αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, να αναπτύξουν την ευελιξία και την καινοτομία/πρωτοτυπία στη σκέψη τους. Να εμπλουτίσουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ, και άρα να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για επαγγελματική αποκατάσταση ή, στη συνέχεια, να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα Study Abroad μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές από όλα τα majors και τα minors. Μέσα στο 2019, 133 φοιτητές του Κολλεγίου φοίτησαν σε 43 κολλέγια και πανεπιστήμια στις ΗΠΑ ή αλλού, οι περισσότεροι με χρηματοδότηση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

#9 Το Deree συνεργάζεται με περισσότερα από 65 πανεπιστήμια παγκοσμίως, πολλά από αυτά διεθνούς φήμης (όπως το Cornell University School of Hotel Administration στη Νέα Υόρκη, το Emory Goizueta Business School, το Stanford, το LSE και άλλα). Στη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, χωρίς να επωμίζονται το δυσβάσταχτο κόστος των πανεπιστημίων αυτών, αλλά καταβάλλοντας τα δίδακτρα του Deree ή εξασφαλίζοντας κάποια υποτροφία.

#10 Οι απόφοιτοι του Deree είναι από τους πιο περιζήτητους στην αγορά εργασίας, αφενός γιατί ακαδημαϊκά είναι πλήρως εφοδιασμένοι όχι μόνο με τις γνώσεις αλλά και τα απαραίτητα soft skills, που μοιάζουν να λείπουν από τους αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων. Σημαντικό ρόλο στην άμεση αποκατάστασή τους είναι η διασύνδεση του Deree με την αγορά εργασίας, και πιο συγκεκριμένα η συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπου οι φοιτητές μπορούν να κάνουν την πρακτική τους η οποία πολύ συχνά οδηγεί σε πρόσληψη. Αξίζει να σημειωθεί περισσότεροι από τους μισούς σπουδαστές του Deree ήδη εργάζονται μέσα σε 6 μήνες από την αποφοίτησή τους. Το δίκτυο των αποφοίτων του αριθμεί περισσότερα από 59.000 μέλη σε όλο τον κόσμο, τα οποία απασχολούνται σε περισσότερο από το 71% των 100 ισχυρότερων brands παγκοσμίως.

Και ίσως το σπουδαιότερο, αυτή την εποχή, είναι πως το Deree επέδειξε υποδειγματική ετοιμότητα στο ζήτημα της ασφάλειας από τις πρώτες ημέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας. Έτσι, από τον Μάρτιο μετέφερε όλα του τα μαθήματα οnline έχοντας εκπαιδεύσει, κατά τα προηγούμενα έτη, 84 καθηγητές στη διαδικτυακή διδασκαλία.

Τη νέα χρονιά, με την επιστροφή στις αίθουσες, το Deree συνεχίζει να τηρεί πιστά τις οδηγίες της κυβέρνησης για την κοινωνική απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι αίθουσες διδασκαλίας θα μπορούν να φιλοξενήσουν το ανώτερο μέχρι 12 φοιτητές ή μαθητές. Για τη διδασκαλία θα χρησιμοποιηθούν τρεις μέθοδοι:

εκ του σύνεγγυς διδασκαλία για μικρά τμήματα και εργαστήρια,

online σύγχρονη διδασκαλία για μεγαλύτερες τάξεις

μεικτό μοντέλο για άλλες τάξεις. Αυτό θα περιλαμβάνει σύγχρονη παράδοση του μαθήματος ή συζήτηση στην τάξη, με τους μισούς μαθητές να παρακολουθούν από το σπίτι και με τους άλλους μισούς να βρίσκονται στην αίθουσα. Ανά εβδομάδα, οι δύο ομάδες θα εναλλάσσονται.

Κι επειδή για κανέναν δεν είναι εύκολη η μετάβαση στη νέα εποχή, το Κολλέγιο:

έχει ξεκινήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης για καθηγητές

ετοίμασε οδηγούς για τους φοιτητές σχετικά με το πώς να αξιοποιήσουν τη διαδικτυακή σύγχρονη (synchronous) διδασκαλία ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα

προσφέρει ψυχολογική βοήθεια στους φοιτητές μέσω Skype και peer-to-peer διδασκαλία μέσω zoom

Τι άλλο να ζητήσει κανείς από ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό; Μπες τώρα στο https://www.acg.edu/ και κλείσε ραντεβού για να ζήσεις την εμπειρία Deree και από κοντά.