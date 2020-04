Νομική Αθηνών: Μέσα στις 300 καλύτερες του κόσμου

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων QS (Quacquarelli Symonds), η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατάσσεται στις 300 καλύτερες στον κόσμο.

Η εν λόγω κατάταξη, που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες, γίνεται ανά θεματική περιοχή και επιστημονικό αντικείμενο και φέρνει τη Νομική Αθηνών στις θέσεις 251-300 παγκοσμίως και ειδικότερα, 230η στον κόσμο και 109η στην Ευρώπη. Παράλληλα, η σχολή είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στην συγκεκριμένη παγκόσμια κατάταξη.

Μέσα στην τελευταία τετραετία (2017-2020), η Νομική Αθηνών έχει αυξήσει τη συνολική της βαθμολογία στην κατάταξη κατά 9,37%. Επιπλέον, έχει βελτιώσει κατά πολύ τη βαθμολογία της με βάση το κριτήριο της ακαδημαϊκής φήμης (25,6% σε σχέση με το 2017). Ακόμη παρά την οικονομική κρίση οι εργοδότες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, η οποία διατηρεί την 1η θέση στην προτίμηση των εργοδοτών στην Ελλάδα.

Καλύτερη νομική σχολή παγκοσμίως προκρίνει η εν λόγω κατάταξη εκείνη του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ των ΗΠΑ. Ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση τα βρετανικά πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ και την πεντάδα συμπληρώνουν το πανεπιστήμιο του Γέιλ και του Στάνφορντ (HΠΑ). Στη δεκάδα των καλύτερων νομικών σχολών παγκοσμίως βρίσκονται επίσης τα πανεπιστήμια: LSE(Μεγ. Βρετανία), University of California, Berkeley(ΗΠΑ), Columbia University(ΗΠΑ), University of Melbourne (Αυστραλία)και New York University.



Σημειώνεται ότι οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια - δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα: Ακαδημαϊκή Φήμη, Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών, Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία και ο δείκτης h-index (τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή). Η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα Πανεπιστήμιο είναι ο βαθμός 100.