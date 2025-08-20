Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι αργίες της νέας χρονιάς

Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στα σχολεία τις επόμενες ημέρες, με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, φέρνοντας παράλληλα ένα κύμα αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές προσέρχονται στα σχολεία για την τελετή, παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 π.μ.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας το επόμενο δεκαήμερο σε:

Διοικητικές εργασίες

Παιδαγωγικές συναντήσεις

Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις για νέες οδηγίες

Η παρουσία τους εξασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.

Αυλή σχολείου INTIME NEWS

Διάρκεια σχολικής χρονιάς 2025-2026

Η διδασκαλία που, όπως αναφέρθηκε ξεκινά επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Αν κάποια ημερομηνία συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη ή λήξη μεταφέρεται στην πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.

Αργίες σχολικού έτους 2025-2026

Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι: