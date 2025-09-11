Παιδεία Σχολεία

Σχολεία: Ποιες είναι οι αργίες της χρονιάς

Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία, με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Η κλεψύδρα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς άδειασε.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, φέρνοντας παράλληλα ένα κύμα αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα, Πέμπτη (11/9), με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές προσέρχονται στα σχολεία για την τελετή, παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 π.μ.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας ένα δεκαήμερο σε:

  • Διοικητικές εργασίες
  • Παιδαγωγικές συναντήσεις
  • Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις για νέες οδηγίες
Διάρκεια σχολικής χρονιάς 2025-2026

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Αν κάποια ημερομηνία συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη ή λήξη μεταφέρεται στην πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.

Αργίες σχολικού έτους 2025-2026

Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι:

  • 11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
  • 28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
  • 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
  • 24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
  • 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
  • 25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
  • 6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
  • 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
  • 1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
  • 15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
  • 30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια

