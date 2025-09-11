Σχολεία: Ποιες είναι οι αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Ποιες είναι οι αργίες της χρονιάςΔιαβάζεται σε 2'
Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία, με τον καθιερωμένο αγιασμό.
- 11 Σεπτεμβρίου 2025 07:39
Η κλεψύδρα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς άδειασε.
Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ανακοινώσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, φέρνοντας παράλληλα ένα κύμα αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα, Πέμπτη (11/9), με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές προσέρχονται στα σχολεία για την τελετή, παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται περίπου στις 11:00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας ένα δεκαήμερο σε:
- Διοικητικές εργασίες
- Παιδαγωγικές συναντήσεις
- Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις για νέες οδηγίες
Διάρκεια σχολικής χρονιάς 2025-2026
Η διδασκαλία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.
Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.
Αν κάποια ημερομηνία συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη ή λήξη μεταφέρεται στην πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.
Αργίες σχολικού έτους 2025-2026
Οι βασικές αργίες για τη νέα χρονιά είναι:
- 11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
- 28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
- 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
- 24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
- 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
- 25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
- 6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
- 1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
- 1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
- 15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
- 30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια