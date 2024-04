Ανεμογεννήτριες: Έρευνα της ΕΕ σε κινεζικές εταιρείες – Η εμπλοκή της Ελλάδας

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν οι κινεζικές κρατικές επιδοτήσεις για ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε χώρες – μέλη.

Έρευνα για επιδοτήσεις σε κινεζικές εταιρείες ανεμογεννητριών ξεκίνησαν οι Βρυξέλλες, καθώς εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας τους.

Η Margrethe Vestager, η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης (9/4) ότι οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν «τις συνθήκες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία».

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι κινεζικές εταιρείες που συμμετέχουν στα αιολικά πάρκα ενδέχεται να έχουν λάβει επιδοτήσεις από το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η έρευνα θα χρησιμοποιήσει νέες νομοθετικές εξουσίες που έχουν προβλεφθεί προκειμένου να ελέγχονται επιδοτήσεις από ξένες κυβερνήσεις που επηρεάζουν την αγορά, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να λάβουν μέτρα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου. «Με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι κατασκευαστές ανεμογεννητριών και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά μπορεί να επωφελούνται από ξένες επιδοτήσεις που τους παρέχουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους και που μπορεί να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού» δήλωσε εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, η Επιτροπή έχει την εξουσία να διερευνήσει την ύπαρξη και τις επιπτώσεις των ξένων επιδοτήσεων και να επιβάλει μέτρα αποκατάστασης μόλις διαπιστωθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού».

Όπως αναφέρει μάλιστα το Politico, η εν λόγω έρευνα επιταχύνθηκε το τελευταίο διάστημα, σε μια χρονική συγκυρία που οι σχέσεις ΕΕ – Κίνας βρίσκονται γενικότερα στο επίκεντρο.

INTIME

Κυρίαρχη η Κίνα στην αγορά των ανεμογεννητριών το 2023

Όπως ανέφερε το Bloomberg, προ ημερών, οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών της Κίνας κυριάρχησαν στην παγκόσμια αγορά το 2023.

Τέσσερις από τους πέντε μεγαλύτερους κατασκευαστές ήταν εταιρείες με έδρα την Κίνα, έναντι μόλις δύο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με σχετική έκθεση. Η Goldwind Science & Technology Co. διατήρησε την πρώτη θέση, ενώ η Envision Energy Co. κατέλαβε τη δεύτερη θέση από τη Vestas Wind Systems A/S. Η General Electric Co. και η Siemens Gamesa εκτοπίστηκαν από την πρώτη πεντάδα.

Ενώ πάντως οι κατασκευαστές της χώρας αύξησαν τις πωλήσεις στο εξωτερικό, συνέχισαν να βασίζονται στην εγχώρια αγορά τους, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

«Η εξάπλωση αυτή κρύβει μια ανησυχητική τάση, καθώς οι νέες προσθήκες αλλού (σ.σ. εκτός Κίνας) ήταν μόλις 8% πιο πάνω» δήλωσε ο Oliver Metcalfe, επικεφαλής της έρευνας για την αιολική ενέργεια. Οι πρόσφατες εγκρίσεις έργων στην Ευρώπη και η αύξηση των παραγγελιών ανεμογεννητριών στις ΗΠΑ αποτελούν «ενδείξεις ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί» είπε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο κατακερματισμένη αγορά αιολικής ενέργειας, με περισσότερους από 12 εγχώριους κατασκευαστές, και ο έντονος ανταγωνισμός των τιμών έχει περιορίσει τα περιθώρια κέρδους και έχει οδηγήσει πολλούς να επεκταθούν στο εξωτερικό.

Η τιμή των κινεζικής κατασκευής ανεμογεννητριών που παραδίδονται εκτός της χώρας είναι περίπου ένα πέμπτο χαμηλότερη από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Γενικότερα, όπως επισημαίνει το Politico, το Πεκίνο επιδιώκει να καθιερωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην καθαρή τεχνολογία, στην οποία θα βασιστεί η ΕΕ για να επιτύχει τη μετάβασή της στην πράσινη ενέργεια.