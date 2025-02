Εντοπίστηκαν αράχνες – ζόμπι στην Ευρώπη

Σκηνές από το The Last of Us στην Ιρλανδία όπου εντοπίστηκαν αράχνες – ζόμπι. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό τους.

Επιστήμονες ανακάλυψαν και φωτογράφισαν ένα νέο είδος μύκητα που μετατρέπει τις αράχνες σε “ζόμπι”, θυμίζοντας σκηνές από το The Last of Us. Πρακτικά, πρόκειται για τον μύκητα Gibellula attenboroughii που μολύνει αράχνες, αλλάζοντας τη συμπεριφορά τους. Ο μύκητας ιχνηλατήθηκε πρώιμα το 2021 και πήρε το όνομά του από τον Sir David Attenborough, έναν Βρετανό φυσιοδίφη, ντοκιμαντερίστα και παρουσιαστή, ο οποίος είναι γνωστός για τα πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ του σχετικά με τη φύση και την άγρια ζωή. Γεννημένος το 1926, ο Attenborough έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εξερεύνηση και την εκπαίδευση του κοινού για το φυσικό περιβάλλον, μέσα από σειρές όπως το Planet Earth και το The Blue Planet, όντας μια εμβληματική μορφή. Ο Gibellula attenboroughii αναγκάζει τις αράχνες να εγκαταλείψουν τους ιστούς τους και να πεθάνουν σε ανοιχτούς χώρους, διευκολύνοντας έτσι τη διασπορά των σπορίων του. Πρόκειται για έναν ενδημικό μύκητα που προσβάλλει συγκεκριμένα είδη αραχνών σε σπηλιές και υγρά περιβάλλοντα και πλέον εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Ο μύκητας ανακαλύφθηκε συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της σειράς “Winterwatch” του BBC και όπως πλέον αναφέρεται, έχει την ικανότητα να ελέγχει τη συμπεριφορά των αραχνών μέσω της ντοπαμίνης, οδηγώντας τες σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, όπως αυτή που περιγράψαμε παραπάνω. Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο πώς δρα ο μύκητας αλλά εικάζουν πως χρησιμοποιεί χημικά σήματα ή άλλους μηχανισμούς για να επηρεάσει τις αράχνες με τρόπο παρόμοιο με τον μύκητα Ophiocordyceps που εντοπίζεται σε δάση της Βραζιλίας και “ελέγχει” έντομα (ο οποίος ενέπνευσε και το The Last Of Us). Οι επιστήμονες αναφέρουν τώρα ότι τα 2 διαφορετικά είδη αραχνών που επηρεάζονται από το μύκητα είναι τα είδη Metellina merianae και Meta menardi (αράχνες των σπηλαίων). Η μελέτη για τον Gibellula attenboroughii δημοσιεύθηκε αναλυτικά στις 24 Ιανουαρίου στο περιοδικό Fungal Systematics and Evolution και τώρα γίνεται γνωστό πως δεν εντοπίστηκε μόνο σε σπήλαια της Βορείου Ιρλανδίας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ιρλανδίας. Πώς κάνει τις αράχνες, ζόμπι Κατά τους ερευνητές, αφού η αράχνη εγκαταλείψει τη φωλιά της, ο G. attenboroughii παράγει μια τοξίνη για να σκοτώσει τον ξενιστή της και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αντιβιοτικά για να διατηρήσει το πτώμα καθώς το μουμιοποιεί. Ο μύκητας απορροφά όλα τα θρεπτικά συστατικά της αράχνης και στη συνέχεια αναπτύσσει μακρόστενες δομές πάνω της για να διασπείρει τα σπόρια του. Σύμφωνα με το LiveScience, ο μύκητας μπορεί να κατοικήσει και σε σκοτεινές ανθρωπογενείς περιοχές όπως κελάρια και παλιές αποθήκες. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Χάρι Έβανς είπε στο Live Science ότι η διαδικασία μόλυνσης από μύκητες είναι περίπλοκη και ο G. attenboroughii εξελίσσεται παράλληλα με τις αράχνες των σπηλαίων. Ενώ η σχέση μεταξύ του μύκητα και των αραχνών είναι ενδιαφέρουσα, ο Έβανς σημείωσε ότι το τελικό σημείο αυτής της έρευνας θα πρέπει να είναι τα πιθανά φάρμακα με εφαρμογή στους ανθρώπους που θα μπορούσαν να προέρχονται από τα αντιβιοτικά και άλλες ουσίες που παράγει ο συγκεκριμένος μύκητας. Μέχρι στιγμής, ο εν λόγω μύκητας έχει εντοπιστεί μόνο στην Ιρλανδία, αλλά οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο G. attenboroughii μολύνει τις αράχνες των σπηλαίων και στην Ουαλία, βάσει φωτογραφικών ντοκουμέντων που εξετάζονται. Η μελέτη τόνισε ότι υπάρχει μια κρυμμένη ποικιλία παρασιτικών μυκήτων στις Βρετανικές Νήσους και πιθανότατα θα ανακαλυφθούν πολλά περισσότερα είδη. “Το βασίλειο των μυκήτων θα μπορούσε να είναι έως και 10, 20 εκατομμύρια είδη, καθιστώντας το το μεγαλύτερο βασίλειο μακράν, αλλά μόνο το 1% έχει καταγραφεί”, λέει ο Έβανς. Ξεκαθαρίζεται πως ο Gibellula attenboroughii δεν είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι αυτός ο μύκητας μπορεί να μολύνει ή να επηρεάσει τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι μύκητες του είδους αυτού έχουν πολύ εξειδικευμένους ξενιστές και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν άλλα ζώα ή τον άνθρωπο. Δείτε την επιστημονική δημοσίευση και φωτογραφίες παρακάτω: spiders