Eteron: Νέο project με τίτλο "Κλιματική Κρίση & Εκλογές"

Το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα & την Κοινωνική Αλλαγή εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο project με τίτλο «Κλιματική Κρίση & Εκλογές», το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάδειξης της κλιματeικής κρίσης ως ένα από τα βασικότερα επίδικα των επόμενων χρόνων - επομένως, και των επερχόμενων εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύεται σήμερα το whataboutheclimate, ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που καταγράφει και κωδικοποιεί τις θέσεις των κομμάτων και των υποψηφίων για την κλιματική κρίση στην Ελλάδα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου.

Η ιδέα του project προέκυψε, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής δεδομένα: Η θερμοκρασία του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί κατά 1.1°C. Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι μια άνοδος 1.5°C θα έχει μη αναστρέψιμες καταστροφικές συνέπειες. Ήδη βιώνουμε πολλές από τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής, σε βαθμό που οι ειδικοί επισημαίνουν πως πρόκειται για μια ξεκάθαρη κλιματική κρίση. Ως τέτοια, χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα, γνωρίζοντας το μέγεθος των προκλήσεων και των αλλαγών που έχουμε μπροστά μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση το project «Κλιματική Κρίση & Εκλογές», εκτός από το νέο ψηφιακό εργαλείο που παρουσιάζει σήμερα, προχωρά και στην χαρτογράφηση των σημαντικότερων τομέων, αυτών που θα καθορίσουν την επιτυχία των κλιματικών πολιτικών. Επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών και να συγκεντρώσει τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των θέσεων των πολιτικών κομμάτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απευθυνθήκαμε σε 13 ειδικούς σε ζητήματα περιβάλλοντος και κλίματος, προερχόμενους/ες από περιβαλλοντικές οργανώσεις, την πανεπιστημιακή κοινότητα και την αγορά, καλώντας τους/τις να απαντήσουν σε τέσσερα κοινά ερωτήματα:

Ποιοι είναι οι πιο κρίσιμοι τομείς ώστε η Ελλάδα να κάνει τα βήματα που χρειάζεται την επόμενη τετραετία για την aντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης;

Γιατί είναι τόσο σημαντικοί και πως αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών;

Με δεδομένο ότι η επόμενη Βουλή θα έχει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με ποια κριτήρια το εκλογικό σώμα μπορεί να αξιολογήσει τα πολιτικά κόμματα;

Τελικά, υπάρχει η αναγκαία πληροφορία για να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει ο/η ψηφοφόρος τις θέσεις των κομμάτων για την κλιματική κρίση;

Στα ερωτήματα απαντούν ο Άγγελος Βαρβαρούσης, ερευνητής Ramon y Cajal & διευθυντής στο ΜΠΣ «Αποανάπτυξη - Οικολογία, Οικονομικά, και Πολιτικές» του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, ο Χρήστος Βρεττός, υπεύθυνος Επικοινωνίας της Electra Energy Cooperative, η Εμμανουέλα Δούση, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ & διευθύντρια της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, ο Αποστόλης Καλτσής, Υπεύθυνος Δράσεων Διατήρησης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & στο Πολυτεχνείο της Δανίας, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Πόρων (EAERE), πρόεδρος UN SDSN Global Climate Hub & συμπρόεδρος SDSN Europe, o Ignacio Navarro, ειδικός σε θέματα ενέργειας στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace & η Σάντυ Φαμελιάρη, υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Κλιματική Αλλαγή στην Greenpeace Greece, ο Νίκος Μάντζαρης, συνιδρυτής και αναλυτής πολιτικής του The Green Tank, ο Αλέξανδρος Μουλόπουλος, υπεύθυνος τομέα Κλίματος & Ενέργειας του WWF Ελλάς, ο Βλάσης Οικονόμου, πρόεδρος του Institute for European Energy and Climate Policy, ο Δημήτρης Παλλαντζάς, φυσικός Κτιρίων, υπεύθυνος Εκπαίδευσης του ΕΙΠΑΚ & πιστοποιημένος σύμβουλος Παθητικών Κτιρίων, ο Στέφανος Παλλαντζάς, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος του ΕΙΠΑΚ & πιστοποιητής παθητικών κτιρίων και ο Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Επιπλέον, ο Γιώργος Βελεγράκης μεταδιδακτορικός ερευνητής Πολιτικής Οικολογίας & Γεωγραφίας - διδάσκων στο ΠΜΣ «Science Technology Society» του ΕΚΠΑ, σε κείμενο του για το Eteron εξηγεί γιατί η κλιματική κρίση είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας, φωτίζοντας τις συγκλίσεις και τις αντιφάσεις που προκύπτουν από τις κυρίαρχες πολιτικές για το περιβάλλον.

Πως λειτουργεί το whataboutheclimate;

Ο τρόπος λειτουργίας του είναι απλός.

Το Eteron μέσα από την ιστοσελίδα whataboutheclimate, αποτυπώνει τις τοποθετήσεις των υποψηφίων και τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από τρεις πηγές:

Πρώτον, από τις 23/04/2023 πραγματοποιείται, μέσω των google alerts, η καταγραφή όλων των διαθέσιμων διαδικτυακά δηλώσεων, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: κλιματική, ανανεώσιμες, εξορύξεις υδρογονανθράκων, φυσικό αέριο, προστασία περιβάλλοντος, απολιγνιτοποίηση, ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακές κοινότητες, LNG, εξοικονόμηση, ηλεκτροκίνηση, αιολικά, φωτοβολταϊκά. Δεύτερον, σε συνεργασία με υπηρεσία αποδελτίωσης, από τις 03/05/2023 βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ίδιων λέξεων στα έντυπα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, από τη σελίδα κάθε κόμματος σταχυολογούνται τα βασικότερα σημεία για την κλιματική κρίση, όπως εντοπίστηκαν στις προγραμματικές θέσεις του κάθε κόμματος.

Οι απαντήσεις των ειδικών σε κάθε ένα από παραπάνω ερωτήματα είναι διαθέσιμες εδώ.

