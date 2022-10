Η Ελλάδα φιλοξενεί τον πρώτο «πράσινο» αγώνα τριάθλου στην Ευρώπη, με τη συμβολή του Just Go Zero by Polygreen

Η Polygreen με το Just Go Zero, το πρώτο κίνημα κυκλικής οικονομίας, στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα για τη βιωσιμότητα σε όλον τον κόσμο, μέσα από τον διασημότερο αγώνα τριάθλου, τον Ironman 70.3 Βουλιαγμένης που θα διεξαχθεί από 20 έως 23 Οκτωβρίου 2022.

Ο πρώτος «πράσινος» αγώνας Ironman της Ευρώπης γίνεται πράξη, με την υποστήριξη της Polygreen. Μία πανευρωπαϊκή πρωτιά στον θεσμό του διασημότερου αγώνα τριάθλου αποκτά η Ελλάδα, καθώς ο φετινός Ironman 70.3 Vouliagmeni Greece που διεξάγεται με συνδιοργανωτή τον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, θα έχει για πρώτη φορά έντονο οικολογικό χαρακτήρα, χάρη στη συμβολή του καινοτόμου κινήματος κυκλικής οικονομίας, Just Go Zero by Polygreen.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει 3 διαφορετικά events. To Under Armour Night Run (Παρασκευή 21/10) και το Ironkids (Σάββατο 22/10) με εκκίνηση από την Ακτή Βουλιαγμένης και το βασικό αγώνα Ironman 70.3, την Κυριακή 23/10 με εκκίνηση από τo Yabanaki Resort, στην Ακτή της Βάρκιζας. Με την εφαρμογή του προγράμματος Just Go Zero, η Polygreen θα συλλέξει τα ανακυκλώσιμα υλικά και στα τρία events στους ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στα σημεία συνάντησης, θα τα επεξεργαστεί και θα τα διαχειριστεί ορθά για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης. Παράλληλα, όλοι οι αθλητές και θεατές της μεγάλης γιορτής του τριάθλου καλούνται να φέρουν και να αφήσουν στα αντίστοιχα σημεία, ρούχα και παπούτσια που δεν τους είναι πια χρήσιμα, δίνοντας τους την ευκαιρία για μια δεύτερη ζωή, είτε μέσα από την επαναχρησιμοποίηση τους είτε μέσω της επεξεργασίας και της ορθής διαχείρισης των υλικών τους.

Με την τεχνογνωσία και τις λύσεις που προσφέρει η Polygreen, κανένα υλικό δεν είναι περιττό, κανένα υλικό δεν «διακόπτει» τον κύκλο ζωής του μετά την χρήση του, τα πάντα μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν πρώτη ύλη για κάτι νέο. Μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού και με τη βοήθεια συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και διοργανώσεων παγκόσμιας εμβέλειας, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πομπό του μηνύματος για τη σημασία εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας, για έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Ακόμα και με την πιο απλή ατομική συμμετοχή, όπως είναι η αναζήτηση του Just Go Zero κάδου που θα γεμίσει με ανακυκλώσιμα υλικά αλλά και ρούχα και παπούτσια που δεν χρησιμοποιούνται πια!

Ο αγώνας Ironman, ξεκίνησε στο Waikiki της Χαβάης πριν από 40 χρόνια ακριβώς. Είναι ο πιο απαιτητικός μονοήμερος αγώνας καθώς οι αθλητές καλύπτουν περίπου 4χλμ. κολύμβησης, 180 χλμ. ποδήλατο και έναν μαραθώνιο, 42.2χλμ! Σήμερα, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση τριάθλου, έχει παρουσία σε πάνω από 55 χώρες και πιστό κοινό που ξεπερνά τους 1.000.000 ενεργούς αθλητές και 5.500.000 φανατικούς θεατές που το ακολουθούν στις χώρες που διοργανώνεται. Για πρώτη φορά, και σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, το μήνυμα της ορθής και ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των υλικών θα ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο και σε όλο αυτό το κοινό, από το ειδυλλιακό παραθαλάσσιο προάστιο της Αθήνας.

Η φετινή διοργάνωση θα προσφέρει μοναδικές στιγμές στους αθλητές και υπέροχες εικόνες στους θεατές: Κολυμβητική εμπειρία σε κρυστάλλινα νερά, ποδηλασία σε μια εντυπωσιακή τροχαία παράκτια διαδρομή με θέα τον Αρχαίο Ναό του Ποσειδώνα και μία αγωνιστική διαδρομή προς την ξεχωριστή λίμνη της Βουλιαγμένης, έναν πραγματικό θησαυρό της Αττικής φύσης.

Η συνεργασία της Polygreen με τον φετινό αγώνα Ironman 70.3 στην Ελλάδα, θεωρείται μια ακόμα σημαντική επιτυχία τόσο για την εταιρία όσο και για τους διοργανωτές κι ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του στόχου για έναν κόσμο με μηδενικά απόβλητα.

Σχετικά με το Just Go Zero της Polygreen

Η POLYGREEN προσφέρει παγκοσμίως ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωή μας.. Ευδοκιμώντας σε ένα βιώσιμο κόσμο όπου τίποτα δεν περισσεύει και όλα είναι χρήσιμα, η Polygreen παρέχει πρωτοποριακές λύσεις συλλογής και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. Επιπλέον, μέσω της στοχευμένης εκπαίδευσης, η Polygreen στοχεύει να διαμορφώσει την περιβαλλοντική συνείδηση των ανθρώπων. Με παρουσία στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η Polygreen υλοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά τεχνικά και χρονικά κρίσιμα περιβαλλοντικά έργα σε όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα «Just Go Zero Εvents» της Polygreen στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος σε εκδηλώσεις και συνέδρια, αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση όλων των ρευμάτων των υλικών και προωθώντας τα προς κυκλική επεξεργασία – επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.