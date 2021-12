Η Τήλος γιόρτασε την κυκλική οικονομία

Πραγματοποιήθηκαν δημιουργικά εργαστήρια για την κατασκευή Χριστουγεννιάτικων στολιδιών από την Φερενίκη Τσαμπαρλή και ανακύκλωσης παλιών υφασμάτων από την Αλεξάνδρα Διονά, ενώ ο Chef Δημήτρης Σκαρμούτσος πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο με θέμα την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων

Τήλος, 2 Δεκεμβρίου 2021: Μια μεγάλη γιορτή κυκλικής οικονομίας για τους κατοίκους της Τήλου διοργάνωσε το Σάββατο 27 Νοεμβρίου η Polygreen. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εργαστήρια δημιουργικής ανακύκλωσης, μέσα από τα οποία έδωσαν δεύτερη ζωή σε υλικά που, μέχρι τότε, προορίζονταν για απόβλητα, βιώνοντας στην πράξη τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης όσων πραγμάτων δεν χρειαζόμαστε πια.

Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τη Φερενίκη Τσαμπαρλή, με θέμα την κατασκευή Χριστουγεννιάτικων στολιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά ενώ στη συνέχεια η Αλεξάνδρα Διονά μοιράστηκε με τους κατοίκους του νησιού δημιουργικούς τρόπους αξιοποίησης παλιών υφασμάτων. Το απόγευμά της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε ειδικό μαγειρικό εργαστήριο με θέμα την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, από τον γνωστό Chef Δημήτρη Σκαρμούτσο.

ADVERTISING

Η γιορτή αυτή σηματοδότησε την έναρξη του καινοτόμου έργου κυκλικής οικονομίας «Just Go Zero Tilos», που έχει στόχο να μετασχηματίσει την Τήλο στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2022. Το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου με τεχνολογία και τεχνογνωσία από την Polygreen και υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Τήλου.

Τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, σχεδιάστηκαν για να ψυχαγωγήσουν αλλά και να εκπαιδεύσουν τους κατοίκους του νησιού στις πρακτικές του έργου Just Go Zero Tilos, με απώτερο στόχο να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια μετασχηματισμού του νησιού προς ένα μέλλον χωρίς απόβλητα.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, στην οποία μίλησαν η Δήμαρχος Τήλου κα Μαρία Καμμά Αλιφέρη, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κ. Χρήστος Ευστρατίου και ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος.

Η κυρία Μαρία Καμμά Αλιφέρη ανέφερε: «Σήμερα κάνουμε την αρχή μια πορείας προς τον φιλόδοξο αλλά εξαιρετικά σημαντικό στόχο για ένα νησί μηδενικών αποβλήτων. Η μετάβαση αυτή προϋποθέτει τη συλλογική μας δέσμευση σε μία νέα καθημερινή πρακτική που διευκολύνεται με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία της Polygreen. Η συνεργασία μας με την Polygreen δημιουργεί ένα νέο παράδειγμα σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα στο οποίο η ενεργή συμμετοχή των πολιτών πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής καινοτομίας».

Ο κύριος Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι που το όραμά μας για ένα κόσμο χωρίς απόβλητα βρίσκει στην Τήλο εύφορο έδαφος για να αναπτυχθεί και μια ιδιαίτερα ενεργή τοπική κοινωνία έτοιμη να στηρίξει την καινοτομία και να αγκαλιάσει την αλλαγή. Ξεκινάμε σήμερα ένα συναρπαστικό ταξίδι μετάβασης για την Τήλο και μια νέα πρακτική που ελπίζουμε να εμπνεύσει παρόμοιες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Το Just Go Zero Tilos αναπτύσσει ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στην Τήλο με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τους. Εφαρμόζεται με την ενεργή συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και οργανισμών του νησιού και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την Άνοιξη 2022.

Διαβάστε περισσότερα εδώ .

#JustGoZeroTilos #JustGoZero #ZeroWaste #nothinginexcess REfuseREthinkREdesign