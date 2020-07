Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία, μια συνεργασία στον δρόμο για ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα

Ας ξεκινήσουμε με μια αλήθεια. Η ζωή στον πλανήτη μας εξαρτάται άμεσα από το φυσικό περιβάλλον και όσα αυτό μας προσφέρει. Νερό, οξυγόνο, δέντρα, φυτά είναι βασικοί άξονες χωρίς τους οποίους το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να επιβιώσει. Στο πλαίσιο αυτό, η συνειδητοποίηση των κινδύνων που ελλοχεύουν για την ίδια μας την ύπαρξη πάνω στον πλανήτη Γη αν δεν συμβάλουμε με τον τρόπο μας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα.

Η La Roche-Posay, πιστή στην αποστολή της, αλλά και με όραμα για το 2020 να είναι ένα βήμα πιο κοντά στο περιβάλλον και στην προστασία της θαλάσσιας ζωής, ένωσε τις δυνάμεις της με τον οργανισμό κοινωνικής ευθύνης, Εναλεία, που έχει σαν στόχο να καταστήσει το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο. Η συνεργασία αυτή είναι στα πλαίσια της δράσης Mediterranean Clean Up της Εναλείας και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της L’Oreal, Sharing Beauty with All.

ADVERTISING

Με την προϊοντική σειρά Anthelios η επικοινωνία, οι δράσεις αλλά και τα λανσαρίσματα του brand έρχονται πιο κοντά από ποτέ στο θαλάσσιο οικοσύστημα καθώς όλες οι ανανεωμένες συνθέσεις των αντηλιακών είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η συνεργασία με τον οργανισμό Εναλεία θα επισφραγιστεί με την υιοθεσία ενός αλιευτικού σκάφους που συμμετέχει στη δράση Mediterranean Clean Up της Εναλείας από την La Roche Posay που καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα βοηθά στην απορρόφηση του πλαστικού από το βυθό.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους θα λάβουν χώρα και άλλες ενέργειες σε συνεργασία του brand και του οργανισμού που μοιράζονται τις κοινές αξίες τους και την αγάπη για το περιβάλλον.

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε plastic free θάλασσες

Το News247.gr επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του οργανισμού, Γρηγόρη Νίτα και Λευτέρη Αραπάκη, οι οποίοι μίλησαν για τη συνεργασία της La Roche Posay με τον οργανισμό "Εναλεία" και τις ενέργειες που αυτή περιλαμβάνει στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, καθώς και για τους στόχους και το όραμα των δύο πλευρών.

Πώς προέκυψε η συνεργασία της La Roche Posay με τον οργανισμό ‘Εναλεία’;

Η πρώτη επαφή που είχαμε με την La Roche Posay, ήταν ένα τηλεφώνημα που δεχτήκαμε ενώ ήμασταν μέσα σε ένα σκάφος με αλιείς, κάπου στον Πατραϊκό κόλπο. Μας γνωστοποίησαν ότι θέλουν να κάνουν κάτι με ουσιαστικό αντίκτυπο για το περιβάλλον. Όταν βρεθήκαμε και είδαμε ότι έχουμε το ίδιο όραμα για τη θάλασσα, αλλά και το ότι και οι δύο εστιάζουμε στις λύσεις και όχι στα προβλήματα, αποφασίσαμε να λάβουμε δράση για να κάνουμε τις θάλασσές μας plastic free.

Ποιος είναι ο στόχος/όραμα πίσω από τη συνεργασία των δύο πλευρών;

Το όραμα που έχουμε και οι δύο, και είναι εντυπωσιακό όταν ταυτίζεται σε τέτοιο βαθμό, είναι ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα. Αυτή την περίοδο, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η θάλασσα προέρχεται από το πλαστικό. Για αυτό, ενώνουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να δημιουργήσουμε plastic free θάλασσες, τόσο καθαρίζοντας και ανακυκλώνοντας μεγάλες ποσότητες πλαστικού από τη θάλασσα, όσο και σχεδιάζοντας βιώσιμα προϊόντα που να μη δημιουργούν πρόβλημα στο οικοσύστημα.

Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της συνεργασίας της La Roche Posay με την ‘Εναλεία’;

Η La Roche-Posay, ενισχύει τη δράση Mediterranean Clean Up που έχουμε δημιουργήσει, μέσω της υποστήριξης ενός αλιευτικού σκάφους, ώστε να καθαρίζει πλαστικό από τη θάλασσα.

Το αλιευτικό σκάφος που χρηματοδοτεί η La Roche Posay βρίσκεται στην περιοχή του Αργοσαρωνικού και έχει καθαρίσει μέχρι αυτή την στιγμή 700 kg θαλάσσιου πλαστικού,ενώ αναμένεται τους επόμενους μήνες να έχει καθαρίσει πάνω από 1,5 τόνο πλαστικού από τη θάλασσα.

Τα υλικά που συλλέγουμε από τη θάλασσα δίνονται για ανακύκλωση σε Ελληνικές εταιρείες ανακύκλωσης, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ( Μπλε Κάδος) και η εταιρεία Antipollution, ενώ περίπου το 40% αυτών των υλικών γίνεται upcycled, μετατρέπεται δηλαδή σε χρηστικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, στέλνουμε το PET πλαστικό ( π χ μπουκάλια) σε μια εταιρεία μόδας στη Μαδρίτη, ενώ τα δίχτυα τα στέλνουμε στον περιβαλλοντικό οργανισμό Healthy Seas, όπου μετασχηματίζονται σε χαλιά, κάλτσες και μαγιό. Φέτος, μέχρι στιγμής έχουμε συλλέξει περίπου 35.000 κιλά πλαστικού από τη θάλασσα, ενώ συνολικά στα δύο χρόνια που λειτουργεί η δράση έχουμε συλλέξει περίπου 50.000 κιλά πλαστικού.

Ποια είναι η σύνδεση του brand και συγκεκριμένα της προϊοντικής σειράς Anthelios με τη θάλασσα;

Η σύνδεση είναι πολύ άμεση και την υπογραμμίζουν οι δεσμεύσεις της προϊοντική σειράς:

100% σεβασμός στο θαλάσσιο περιβάλλον

50% Ανακύκλωση των πλαστικών σωληναρίων το 2020

100% Ανακυκλωμένο πλαστικό μέχρι το 2025

Μιλήστε μας για το νέο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο

Το πρόγραμμα Sharing Beauty with All ξεκίνησε το 2013. Πλήρως ενσωματωμένο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Ομίλου, συνοψίζει τις δεσμεύσεις της L'Oréal σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2020 και αντιμετωπίζει όλες τις επιπτώσεις της: από τον σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι και τη διανομή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραγωγής ή την προέλευση των συστατικών. ο Όμιλος είναι μια από τις εταιρείες των οποίων η φιλοδοξία και η σοβαρότητα σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες σε διεθνές επίπεδο. Φέτος το 2020 ο Όμιλος L’Oréal επικοινώνησε τις νέες δεσμεύσεις της για την βιωσιμότητα μέσα από το πρόγραμμα L'Oréal for the Future. Στόχος του Ομίλου είναι μέχρι το 2030, το 100% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες των προϊόντων της L'Oréal θα προέρχονται είτε από ανακυκλωμένες πηγές είτε από πηγές βιολογικής προέλευσης.

Ποιος ο ρόλος της La Roche Posay και ποιες οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού;

Με τη χορηγική υποστήριξη της La Roche Posay, κάνοντας έναν απολογισμό μέχρι στιγμής έχουν ανακυκλωθεί συγκεντρωτικά 900 κιλά απορριμμάτων (700 πλαστικό -200 μέταλλο). Όσον αφορά τα 700 κιλά πλαστικού, έχουν αξιοποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν 8.000 ζευγάρια κάλτσες. Και συνεχίζουμε!

Γιατί είναι σημαντικό οι εταιρείες, ανεξαρτήτως δράσης, να ευαισθητοποιούνται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Πέραν της ατομικής ευθύνης η οποία είναι βεβαίως πολύ σημαντική, πιστεύουμε ότι η ευθύνη των εταιρειών και βιομηχανιών που παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βελτιώνουν καθημερινά την ζωή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αν σκεφτούμε ότι μόνο στο πλαίσιο της πλαστικής ρύπανσης, 40% των πλαστικών απορριμμάτων είναι κάθε είδους συσκευασίες, καταλαβαίνουμε ότι και οι εταιρείες έχουν όχι μόνο ευθύνη σε αυτό, αλλά και τεράστια επιρροή για να το αλλάξουν. There is no plan-et B.

Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών για μια κυκλική οικονομία, όσο και με την υποστήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών για το καλό του περιβάλλοντος.

Χαιρόμαστε πολύ που συνεργαζόμαστε με εταιρείες όπως η La Roche Posay, που όχι μόνο έχουν δεσμευτεί, αλλά ήδη κάνουν στην πράξη πολλές δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.