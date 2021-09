Το απόλυτο μυστικό για να μειώσεις τη χρήση του πλαστικού και να καθαρίσεις το σπίτι, βιώσιμα

Η μείωση του πλαστικού, όσο απλή κι αν ακούγεται, αποτελεί δύσκολη υπόθεση κυρίως γιατί αυτό βρίσκεται, κυριολεκτικά, παντού. Στις σακούλες που χρησιμοποιούμε, στα είδη μίας χρήσης, στις συσκευασίες κάθε λογής προϊόντων ακόμα και στα ρούχα μας.

Έχοντας αναγνωρίσει την εξαιρετικά επιβαρυντική επίδραση της εκτεταμένης χρήσης πλαστικών (που, ας μην ξεχνάμε προέρχονται από το πετρέλαιο) στο περιβάλλον, η παγκόσμια κοινότητα έχει πλέον θεσπίσει κανόνες με σκοπό τη δραματική μείωσή τους.

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη δεσμευτεί να συμβάλλουν σε αυτόν, τροποποιώντας τις διαδικασίες τους και, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και τα προϊόντα τους. Παράλληλα, σε ατομικό επίπεδο, όλο και περισσότεροι αναζητούν βιώσιμες εναλλακτικές σε ρυπαντικές καθημερινές συνήθειες. Πλέον οι περισσότεροι διαθέτουν ατσάλινα καλαμάκια στο σπίτι, χρησιμοποιούν θερμός για το νερό ή τον καφέ τους και επισκέπτονται το σουπερμάρκετ με τις δικές τους επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για ψώνια. Το επόμενο βήμα είναι, αδιαμφισβήτητα, η επιλογή βιώσιμων προϊόντων όχι μονάχα από άποψη σύνθεσης αλλά και συσκευασίας.

Εδώ κάπου έρχεται η ΑΒ Βασιλόπουλος που αποτελεί υπόδειγμα εταιρείας με έντονο αίσθημα και δράση υπέρ της κοινωνικής ευθύνης και του περιβάλλοντος. Η εταιρεία, έχοντας τη βιωσιμότητα στο DNA της, έφερε στα καταστήματά της μια καινοτόμα αποκλειστική σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών, την OceaniQ, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Με έμπνευση από τις θάλασσες που αγκαλιάζουν και θρέφουν τη χώρα μας, η σειρά ΟceaniQ μεριμνά για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών, αλλά και για έναν υγιή και βιώσιμο υδροφόρο ορίζοντα.

Ακολουθώντας τη λογική της κυκλικής οικονομίας, η επαναστατική αυτή σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών, εκτός από εκπληκτικά αποτελεσματική, έρχεται σε οικολογικές συσκευασίες με μπουκάλια που προέρχονται από 100% ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα, τα οποία έχουν ανασυρθεί από ττις θάλασσες και τους ωκεανούς. Δεδομένου πως ένας τεράστιος αριθμός από αλιευτικά δίχτυα, καταλήγουν πεταμένα σε θάλασσες και ωκεανούς κάθε χρόνο λυμαίνοντας τα νερά τους και απειλώντας σημαντικά όλο το θαλάσσιο οικοσύστημα, η συλλογή τους και η μετατροπή τους σε πλήρως νέες ανακυκλώσιμες συσκευασίες, προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε αυτό. Έπιπλέον, η αποκλειστική αυτή σειρά, έρχεται με Vegan σύσταση, πιστοποιημένη από τη Vegan Society, έχοντας απόλυτα αποτελεσματική καθαριστική δράση σε κάθε χώρο του σπιτιού, επιστρατεύοντας τη δύναμη της φύσης. Η σειρά, μάλιστα, έχει ήδη κατακτήσει τρία Silver Βραβεία που απέσπασε ως Household Care Vegan Product of the Year στα Vegan Awards 2020, ως Green Home Product of the Year στα Green Awards 2020 αλλά και ως βιώσιμη συσκευασία στα Packaging Awards 2021.

Η σειρά OceaniQ περιλαμβάνει ένα Υγρό Γενικού Καθαρισμού που ενδείκνυται για κάθε χώρο και επιφάνεια, από το ξύλινο πάτωμα μέχρι το μάρμαρο και τον γρανίτη. Για το μπάνιο, ιδανική επιλογή είναι το Υγρό Καθαρισμού Μπάνιου που αφαιρεί στο λεπτό άλατα και υπολείμματα σαπουνιού. Το εκπληκτικό Υγρό Πιάτων διαλύει τα λίπη και φροντίζει τα χέρια αφού περιέχει γλυκερίνη και βιταμίνες, ενώ το Υγρό Τζαμιών είναι κατάλληλο για κάθε λεία και γυάλινη επιφάνεια. Τέλος, απολαύστε τη δύναμη της φύσης και στη ντουλάπα σας, δοκιμάζοντας το Υγρό Ρούχων OceaniQ που έχει καθαριστικούς παράγοντες φυτικής προέλευσης και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ολοκληρώστε την πλύση με το Μαλακτικό και το Υγρό Ρούχων που θα σας ξεσηκώσουν με το υπέροχο άρωμά τους και την απαλή τους σύνθεση, ιδανικά ακόμα και για τα βρεφικά και παιδικά ρούχα, καθώς τα απορρυπαντικά OceaniQ, σέβονται την ευαίσθητη παιδική και βρεφική επιδερμίδα και δεν περιέχουν συνθετικές χρωστικές ουσίες, φωσφορικές ενώσεις, SLES, SLS & parabens που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ερεθισμούς.

Η δημιουργία της σειράς αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της ΑΒ για ένα καλύτερο μέλλον, ενώ είναι και ευθυγραμμισμένη με την μεγάλη καμπάνια της εταιρείας #allazoumesinithies. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα και η αλλαγή στον τρόπο σκέψης στην καθημερινότητά του, υλοποιώντας πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και προτείνοντας εναλλακτικές για να γίνουμε κι εμείς, ως καταναλωτές, πιο «ενεργειακά αποδοτικοί», να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις και να επηρεάσουμε θετικά το οικολογικό αποτύπωμά μας στον πλανήτη. Άλλωστε, η προστασία του περιβάλλοντος ήταν και παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών και της φιλοσοφίας της.

Έτσι, πλέον, μπορείς να φροντίζεις και να κρατάς πεντακάθαρο το σπίτι σου, φροντίζοντας παράλληλα και το περιβάλλον, συμβάλλοντας κι εσύ από τη μεριά σου, στη μείωση του πλαστικού μέσα από την αποκλειστική σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών OceaniQ που μπορείς να βρεις στα φυσικά καταστήματα ΑΒ σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στο ΑΒ Eshop.