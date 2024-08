Το VR Video μπαίνει στη «μάχη» για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής στην Τήλο

Με τη βοήθεια της Polygreen, ερευνητές πρόβαλαν σε κατοίκους του νησιού ειδικό VR Video για την ανακύκλωση και τη συλλογή απορριμμάτων

Στην απομακρυσμένη αλλά πανέμορφη και γοητευτική Τήλο, τα τελευταία χρόνια συμβαίνει κάτι εντελώς ξεχωριστό και ελπιδοφόρο, με τους κατοίκους να έχουν διαμορφώσει ένα νησί – πρότυπο στον τομέα της ανακύκλωσης. Mε τη βοήθεια της Polygreen, προχωράμε προς το επόμενο βήμα: να παρακινηθούν προς έναν βιώσιμο τρόπο ζωής πολλές άλλες τοποθεσίες.

Ερευνητές από το Sustainable Business Initiative στο INSEAD Business School και το Carlson School of Management στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα μελετούν το έργο μηδενικών αποβλήτων για την κλιμάκωση του μοντέλου #JustGoZeroTilos σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο μέσω της χρήσης τεχνολογίας VR.

Τον Ιούλιο, συγκεκριμένα, οι ερευνητές του INSEAD και του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της Polygreen, έκαναν… απόβαση στο νησί των Δωδεκανήσων, φέρνοντας μαζί τους συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality Headsets).

Και τι έκαναν μ’ αυτές; Ξεκίνησαν να προβάλουν σε κατοίκους και επισκέπτες ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό VR Video, τονίζοντας πώς η Τήλος έγινε το πρώτο νησί με μηδενικά απόβλητα στον κόσμο. Ο στόχος ήταν να συγκεντρωθούν σχόλια από τους κατοίκους σχετικά με το περιεχόμενο VR πριν το χρησιμοποιήσουν σε άλλες τοποθεσίες.

Το μεγαλύτερο μέρος του video γυρίστηκε στην Τήλο κατά τη διάρκεια του περασμένου Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος JustGoZeroTilos, το οποίο έχει ήδη φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης, καθιστώντας το νησί ένα εμβληματικό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία, αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2025 σε νέες κοινότητες που θα υιοθετήσουν το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων, με στόχο την επίτευξη βελτίωσης των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης, ακόμα και σε μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που επιτυγχάνονται στην Τήλο.

Η ανταπόκριση των κατοίκων

To video παρακολούθησαν περισσότεροι από 350 κάτοικοι του νησιού καθώς και ορισμένοι επισκέπτες, οι οποίοι γνώριζαν για το πρόγραμμα Just Go Zero και ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξή του.

Oι ερευνητές, πέραν των καθιερωμένων συναντήσεων σε πλατείες, παραλίες και κεντρικά σημεία του νησιού, επέλεξαν να κάνουν επισκέψεις σε σπίτια και αυλές των κατοίκων, αναπτύσσοντας έναν ακόμη πιο ισχυρό δεσμό με τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος ανταποκρίθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό.

Και οι αντιδράσεις του κόσμου όταν είδε το βίντεο ήταν πολλές. Από έκπληξη και θυμό έως χαρά και λύπη. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι αντιλήφθηκε το πόσο τον ενέπνευσε αυτό που είδε, αλλά και το πόσο καλό θα κάνει στον τόπο, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η συνειδητοποίηση ότι μπορούσαν να εμπνεύσουν όχι μόνο τη δική τους κοινότητα αλλά και ανθρώπους παγκοσμίως, αφήνοντας μια σημαντική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές.

“Αυτό που πέτυχαν οι κάτοικοι της Τήλου σε μόλις δύο χρόνια, αποτελεί πηγή έμπνευσης. Έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτούς. Ήταν απίστευτο να παρακολουθώ τις αντιδράσεις τους όταν συνειδητοποίησαν ότι η καθημερινή τους ρουτίνα στη διαχείριση των απορριμμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.” τονίζει ο Necati Ertekin, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα που ηγήθηκε του VR project στο νησί.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων

Η επιτυχία του project θα επιβεβαιωθεί με την πάροδο του χρόνου μέσω των ποιοτικών αποτελεσμάτων και των χαρακτηριστικών της διαλογής απορριμμάτων, τα οποία θα υποδεικνύουν τη βελτίωση που πιθανότατα θα συμβεί σε άλλες τοποθεσίες αφού και εκείνοι οι κάτοικοι παρακολουθήσουν το VR βίντεο, και ουσιαστικά «εκτεθούν» στο εκπαιδευτικό περιεχόμενό του.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα γίνει ειδική ανάλυση για να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι τάσεις και οι αλλαγές συμπεριφοράς. Το Πανεπιστήμιο INSEAD έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης και παρατήρησης των αποτελεσμάτων, καθώς και τη δημιουργία δημόσιας γνώσης.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι μερικές απλές αλλά έξυπνες και χρήσιμες πρωτοβουλίες, όπως αυτή της Polygreen, είναι απαραίτητες για να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά όλους τους γύρω μας.