Ανταρόλυκοι, πόρισμα παρωδία, ταριφοπόκερ, τζούφιες βρύσες, χρυσά iPhone

Oι ανταρόλυκοι του GOT επέστρεψαν μετά από 10.000 χρόνια, η έρευνα για τα Τέμπη έγινε τσίρκο, ΗΠΑ και Κίνα παίζουν πόκα με τάριφς, ο Τrump τα βάζει με τις βρύσες κι ο Elon με τους δασμούς. Πόσα είσαι έτοιμος να δώσεις για ένα iPhone;

Ο καιρός θα ανοιξιάσει για Πάσχα, οπότε να πάρετε ελαφριά ζακέτα.

Οι ανταρόλυκοι του GOT και ήταν πραγματικά ζώα και επανήλθαν στη ζωή, χάρη στην Colossal Biosciences. Ο πλανήτης έλιωσε με τα 3 κουτάβια, τον Romulus, τον Remus και την Khaleesi.

Η κατάσταση με την έρευνα των Τεμπών έχει μετατραπεί σε παρωδία με ένα πτυσσόμενο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με τον Χρήστο Παπαδημητρίου να παραιτείται, με τον κόσμο να παθαίνει οπαδισμό με τον αγαπημένο του συγγενή θύματος, ο βαθμός δυσκολίας στο να καταλάβεις τι γίνεται έχει φτάσει στο επίπεδο της iconic δήλωσης του Αντιπροέδρου του Εδεσσαϊκού και φυσικά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.

Οι δασμοί προς όλους αναβλήθηκαν για 90 μέρες από τον Trump, όχι όμως και προς την Κίνα, όπου μαίνεται ένας πόλεμος που έχει φτάσει το 125%. Tα χρηματιστήρια ανέβηκαν, όχι όμως πριν οι φίλοι του POTUS βγάλουν λεφτά μετά από την παρότρυνσή του να αγοράσουν μετοχές.

Πόσο θα φτάσεις να πληρώνεις για ένα iPhone αν ισχύσουν τελικά οι δασμοί του Trump;

Και πώς θα πάει η σχέση Elon-Donald τώρα που ο πρώτος διαφωνεί ανοιχτά με τα τάριφς και βρίζει τον άνθρωπο που σχεδίασε όλη αυτή τη δασμολογική πολιτική;

Το White Lotus τελείωσε την 3η σεζόν του κι εμένα μου άρεσε.

Δες τη φοβερή σειρά με την Ellen Pompeo, που στηρίζεται σε ακόμα πιο φοβερή αληθινή ιστορία, Good American Family στο Disney +.

Άλλη μια συναρπαστική αληθινή ιστορία που έγινε μίνι σειρά και ακουμπάει πολύ την παρούσα πολιτική κατάσταση παγκοσμίως είναι το The Walk-In (Cinobo).

To Your Friends & Neighbors φέρνει απολαυστικό John Hamm στο Apple TV.

Tα clickers επιστρέφουν για 2η σεζόν στο The Last of Us (Vodafone TV).

Διάβασε το σκοτεινό και υπερφυσικό Κρυμμένες Ζωγραφιές του Jason Rekulak (Μεταίχμιο).

Το λογοτεχνικό ντεμπούτο της Kaliane Bradley, Το Υπουργείο του Χρόνου σκαρφάλωσε στην κορυφή πολλών λιστών με τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς, είναι παράξενο, αστείο και τρυφερό και γίνεται σειρά στο BBC (Μεταίχμιο).