“Οι κρατούμενοι κοιμούνται με βαμβάκι στα αυτιά για να μην μπαίνουν κατσαρίδες”

Ο Τάσος Θεοφίλου περιγράφει στον Θανάση Καμπαγιάννη και στο Podcast “ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ” την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές. Όλα όσα έζησε.

Ο δικηγόρος-ποινικολόγος, Θανάσης Καμπαγιάννης, μέσα από τη σειρά Podcast του NEWS 24/7 με τίτλο “ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ”, κάθε βδομάδα συζητά για το δίκαιο, το σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης και τις ανορθογραφίες του.

Κάθε συζήτηση έχει καλεσμένο ένα πρόσωπο που γνωρίζει καλά τη θεματική που επιλέγει και στόχο να καταλάβουμε, να προβληματιστούμε και τελικά να βρούμε απάντηση στο ερώτημα: μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη στην Ελλάδα;

Στο πρώτο επεισόδιο, καλεσμένος του είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, Τάσος Θεοφίλου, ο οποίος μιλά για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές, περιγράφοντας και τη δική του εμπειρία, σε μία από τις πιο γνωστές κακοδικίες των ποινικών χρονικών της χώρας.

Τα Highlights της συζήτησης