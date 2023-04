ΕΞΤΡΕΜ PODCAST: Ποιοι είναι οι ακροδεξιοί στην Ελλάδα

Συζητάμε με τον Δημοσθένη Παπαδάτο, πολιτικό επιστήμονα και μέλος του AlterThess, για το τοπίο της ελληνικής ακροδεξιάς. Εξετάζουμε τους πολιτικούς σχηματισμούς, τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και συγκλίσεις τους. Παρακολουθούμε την κινητικότητα: μεταγραφές, γάμους και διαζύγια, συμμαχίες και αντιπαραθέσεις.

Μιλάμε για την αξιοποίηση της αντιπολιτικής, την εκμετάλλευση του momentum, την απόκριση στη συγκυρία. Πώς παράγουν τα στελέχη της ακροδεξιάς θέαμα και θόρυβο; Ποια διείσδυση έχουν στα στα social media; Πώς τοποθετούνται μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη; Ποια είναι εντέλει η απήχηση της αντιδραστικής ατζέντας;

ADVERTISING

Αναλύουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις των ακροδεξιών στελεχών.

Τι θέσεις παίρνουν για τα κοινωνικά ζητήματα;

Ποιες είναι οι συγκλίσεις, οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις τους;

Τι λέει η ακροδεξιά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, το ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς;

Ποια είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση των ψηφοφόρων των ακροδεξιών κομμάτων;

Πώς επιχειρούν οι εκπρόσωποί τους να στρέψουν τη λαϊκή δυσφορία στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό; Πώς εργαλειοποιούν το δημογραφικό για να αρθρώσουν αντιδραστική ρητορική;

Ποιες είναι οι διαδρομές στελεχών από και προς τη Νέα Δημοκρατία, ποιες είναι οι σχέσεις της συντηρητικής παράταξης με την ακροδεξιά;

Το who is who της ακροδεξιάς σε χρονιά πολλαπλών εκλογών. Ένας χάρτης για το ακροδεξιό τοπίο του 2023.