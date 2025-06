Ο Φάουστ του Ουίλιαμ Κέντριτζ πηγαίνει στην Αφρική για σαφάρι

Ο πολυβραβευμένος Ουίλιαμ Κέντριτζ παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 το «Faustus in Africa!» συνδυάζοντας μαριονέτες, animation και εικαστικές τέχνες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20-22 Ιουνίου.

Ο γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ πολυσχιδής Ουίλιαμ Κέντριτζ, ένας από τους σπουδαιότερους εικαστικούς και σκηνοθέτες της εποχής μας με έργα σε μουσεία και συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και στην Πειραιώς 260 από τις 20 έως στις 22 Ιουνίου με την παράσταση “Faustus in Africa!, μια αλληγορία για την αποικιοκρατία και τον δυτικό ιμπεριαλισμό.

Μοναδικός στον τρόπο του να παντρεύει τη μαγεία του χειροποίητου, τη χαρακτική, τη λιθογραφία, τη φωτοχαρακτική με τις τέχνες του θεάματος, το animation, τη λογοτεχνία και τον πολιτικό στοχασμό, ο Κέντριτζ είναι εμποτισμένος από την ιστορία της Νότιας Αφρικής και το κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στον παραλογισμό του Απαρτχάιντ αλλά και κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας, εξού και η αισθητική του συγγένεια με αιχμηρούς ζωγράφους, γλύπτες και χαράκτες όπως χαρακτηριστικά ο Ονορέ Ντωμιέ ή η Καίτε Κόλβιτς.

Έχοντας θητεύσει στη Σχολή του Ζακ Λεκόκ τη δεκαετία του 1970, η ιδιαίτερη σχέση του με το «ποιητικό σώμα» καθορίζει και τη σκηνοθετική του γλώσσα στις παραστάσεις του στο πεδίο της όπερας και του μουσικού θεάτρου, που διατηρούν πάντα έναν υβριδικό χαρακτήρα ανάμεσα στην περφόρμανς και τα εικαστικά.

Η εκρηκτική του εκφραστικότητα έχει μπολιαστεί από τη δεκαετία του 1990 από τη συνεργασία του με την ομάδα κουκλοθεάτρου Handspring Puppet Company, με την οποία ανέβασε το 1992 τον Βόυτσεκ, βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Μπύχνερ (Woyzeck on the Highveld), αλλά και τον Βασιλιά Υμπύ του Αλφρέ Ζαρύ στην παράσταση O Υμπύ και η επιτροπή της αλήθειας, που είδαμε σε ιστορική αναβίωση στην Ελλάδα το 2014. Αναβίωση μιας παράστασης του 1995 σε συνεργασία με την ίδια πρωτοποριακή ομάδα είναι και το Faustus in Africa.

Ο Φάουστ του Κέντριτζ στην Αφρική

Δραματουργική σύνθεση που παντρεύει τις πιο εμβληματικές ενσαρκώσεις του διαβόλου στη λογοτεχνία μέσα από το ειρωνικό βλέμμα του Νοτιοαφρικάνου ποιητή Lesego Rampolokeng, το Faustus in Africa! συνιστά μια αλληγορία για την αποικιοκρατία και τον δυτικό ιμπεριαλισμό.

Σ’ ένα συναρπαστικό, καλοκουρδισμένο σύμπαν, η ιστορία του ήρωα που πουλάει την ψυχή του στον διάβολο με αντάλλαγμα την αυθεντική απόλαυση και την αιώνια νεότητα μεταφέρεται εδώ στην Αφρική, παρθένα γη που ο αδίστακτος ήρωας εκμεταλλεύεται και καταστρέφει όπως ο Φάουστ διακορεύει και καταστρέφει τη νεαρή και αθώα Γκρέτχεν στο έργο του Γκαίτε.

Πηγαίνει στην Αφρική για σαφάρι σε μια περιπέτεια που μετατρέπεται σε ξέφρενο ταξίδι απληστίας, παραφοράς και καταστροφής. Το ενδιαφέρον είναι ότι την ιστορία αναπαριστούν μαριονέτες – ο μόνος χαρακτήρας επί σκηνής με ζωντανή ανθρώπινη μορφή είναι ο Διάβολος.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία:William Kentridge

Συνεργάτιδα σκηνοθεσίας Lara Foot

Σκηνοθεσία μαριονετών Adrian Kohler & Basil Jones (Handspring Puppet Company)

Συντονισμός προβών – Συνεργάτης σκηνοθεσίας μαριονετών Enrico Dau Yang Wey

Σχεδιασμός μαριονετών Adrian Kohler & William Kentridge

Κινούμενα σχέδια William Kentridge

Κατασκευή μαριονετών Adrian Kohler & Tau Qwelane

Κοστούμια μαριονετών Hazel Maree, Hiltrud von Seidlitz, Phyllis Midlane

Ειδικά εφέ Simon Dunckley

Σχεδιασμός σκηνικών Adrian Kohler

Μουσική James Phillips & Warrick Sony

Ηχητικός σχεδιασμός Simon Kohler

Παίζουν (αλφαβητικά) Eben Genis, Atandwa Kani, Mongi Mthombeni, Wessel Pretorius, Asanda Rilityana, Buhle Stefane, Jennifer Steyn