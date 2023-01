Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τα ζόμπι;

Μύκητες μπαίνουν στο σώμα μας, μας κατακτούν, μας κάνουν επιθετικούς απέναντι στους συνανθρώπούς μας και κάπως έτσι αποδεκατίζεται η ανθρωπότητα.

Αυτή είναι η αρχή του Last of Us, το videogame που πέρασε στις αρχές του 2023 στη μικρή οθόνη και ήδη έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

ADVERTISING

Θέμα του; Τα ζόμπι που επιμένουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποπ κουλτούρα.

Γιατί αγαπάμε όμως να τα βλέπουμε και τι συμβολίζουν σε κάθε ταινία ή σειρά που εμφανίζονται; Η Ιωσηφίνα Γριβέα που ξέρει απέξω και ανακωτά τους "ζωναντούς νεκρούς" της τέχνης μας τα βάζει όλα σε μια σειρά.

Explainer Podcasts



Ακούστε και κάντε εγγραφή στα NEWS 24/7 Podcasts σε Spotify, Apple & Google podcasts. Νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη & Παρασκευή.