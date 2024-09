Ο Ντένης Ηλιάδης για το Χόλιγουντ, τον Wes Craven και την επιστροφή στην Ελλάδα με το Buzzheart

Ο Ντένης Ηλιάδης στο στούντιο του POP για τις Δύσκολες Ώρες, μιλάει για όλη την καριέρα του, από την Ελλάδα ως το Χόλιγουντ κι από το Χόλιγουντ ως την Ελλάδα, με αφορμή το ψυχολογικό θρίλερ Buzzheart που μόλις κυκλοφόρησε.

Tο POP για τις Δύσκολες Ώρες με μεγάλη χαρά φιλοξενεί έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες, καθώς επιστρέφει για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ταινία μετά από 20 χρόνια!

Μαζί μας στο στούντιο ο Ντένης Ηλιάδης του Hardcore και του ριμέικ του Last House on the Left, με αφορμή την κυκλοφορία της πρώτης του ελληνικής ταινίας μετά το Hardcore, το ψυχολογικό θρίλερ Buzzheart με την Εβελίνα Παπούλια.

Ο Ντένης Ηλιάδης μας μιλά για τις συνεργασίες του στο Χόλιγουντ, για τα πρότζεκτ που πέτυχαν και για εκείνα που δεν πήραν μπροστά. Συζητάμε για το σινεμά είδους, για την πρόκληση του να γυριστεί μια ελληνική ταινία σε ένα είδος όπου δεν υπάρχει μεγάλη παράδοση και για το πώς μια ιδέα που είχε στο μυαλό του για τόσα χρόνια έφτασε τελικά στη μεγάλη οθόνη.