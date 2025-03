Ross-Rachel ή Chandler-Monica; Κατατάσσουμε τις σχέσεις στο Friends

Η δική μας κατάταξη για τις αγαπημένες μας σχέσεις των Friends, με γκεστ σταρ πάπιες και σάντουιτς!

They were on a break! Ήταν όντως όμως; Ξέρετε τι, αυτό το προαιώνιο πρόβλημα του Friends δεν θα λυθεί από το POP για τις Δύσκολες Ώρες.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να κάνουμε τη δική μας κατάταξη των αγαπημένων μας σχέσεων στο Friends, στο πλαίσιο του αφιερώματός μας στο 1994.

Ο Θοδωρής και η Ιωσηφίνα βάζουν τα Top 10 των αγαπημένων τους σχέσεων από τη σειρά Friends σε κατάταξη και ναι, κάποιες δεν είναι καθόλου αναμενόμενες! Σε ποιες θέσεις συμφώνησαν απολύτως και σε ποιες είχαν τεράστια απόκλιση; Ποιες περιφερειακές σχέσεις κατάφεραν να μπουν στα Top 10’s; Και πώς ρανκάρουμε τις βασικές ναυαρχίδες της σειράς;

Επίσης, ποιες σχέσεις των Friends οδήγησαν σε αμοιβαία εξέλιξη, ποιες αξίζουν επανεκτίμηση και σε ποιες θα μπορούσαμε να δούμε endgame εάν η σειρά δεν είχε ακολουθήσει διαφορετικό (καλύτερο!) δρόμο; Πόσο σεβασμό αξίζει το μουστάκι του Richard, ποιος έχει αγαπήσει ποτέ περισσότερο το σάντουίτς από τον Ross, ποια σχέση του Chandler μας είχε χαράξει πριν τη Monica, και ποια θα ήταν η επιλογή μας για τη Phoebe εάν όχι ο Mike;

Αυτά και πολλά (πολλά!) ακόμη στο POP για τις Δύσκολες Ώρες της εβδομάδας!