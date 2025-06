Squid Game: Ένα deep dive στην τελευταία σεζόν της σειράς-φαινόμενο

Έχοντας δει πρώτοι τα 5 από τα 6 επεισόδια της τελευταίας σεζόν του Squid Game, η Ιωσηφίνα και ο Θοδωρής σχολιάζουν τα πάντα χωρίς spoilers.

H τρίτη και τελευταία σεζόν του Squid Game είναι εδώ και ο Θοδωρής με την Ιωσηφίνα έχουν δει τα 5 από τα 6 επεισόδιά της. Όπως πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρώτο μέρος του POP για τις Δύσκολες Ώρες είναι εντελώς spoiler-free και στο δεύτερο all bets are off!

Τι λειτουργεί και τι όχι στην τρίτη σεζόν του Squid Game;

Ποια δημιουργική απόφαση καθορίζει την τρίτη σεζόν του Squid Game από την αρχή ως το τέλος της και γιατί ελπίζαμε σε κάτι διαφορετικό; Πώς έχει επηρεαστεί η σειρά από τα κορεάτικα reality shows και τι διαφορετικές πτυχές προσδίδει στο Squid Game η γνώση γύρω από την κορεατική καθημερινότητα και τις συνθήκες ζωής; Πώς καταφέρνει η σειρά να ανανεώσει τα παιχνίδια της και πώς επιδρά σε αυτά η θεματική της εκδίκησης στη νέα σεζόν;

Επίσης, γιατί έχουμε αδυναμία στο Front Man και γιατί πιστεύουμε ότι το τελικό μήνυμα της σειράς θα στηριχθεί ίσως πάνω του; Ποια είναι τα επιμέρους κομμάτια της σεζόν που τα φρενάρουν όλα και γιατί διαφωνούμε – στο περίπου – για τους VIPs; Τι face-off περιμένει ο Θοδωρής στο φινάλε διαφορετικά θα εκραγεί και ποιες προβλέψιμες καταστάσεις συγκίνησαν την Ιωσηφίνα; Και τέλος, ποιους χαρακτήρες, ποια επεισόδιο και ποια στιγμιότυπα έχουμε ξεχωρίσει από τα πέντε πρώτα επεισόδια και πώς περιμένουμε ότι θα τελειώσει το Squid Game;

Αυτά και πολλά (πολλά!) ακόμη στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας!