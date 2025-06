Ζόμπι, ενηλικίωση, θάνατος: Συζητάμε τα πάντα για το 28 Years Later

To POP για τις Δύσκολες Ώρες βλέπει και αναλύει την πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου του καλοκαιριού, 28 Years Later που επανενώνει Danny Boyle και Alex Garland, δεκαετίες μετά το επιδραστικό ορίτζιναλ 28 Days Later.

Τo 28 Years Later είναι η επιστροφή στον ζόμπι κόσμο της κλασικής ταινίας τρόμου 28 Days Later, δια χειρός και πάλι του σκηνοθέτη Danny Boyle και του σεναριογράφου Alex Garland. Το POP για τις Δύσκολες Ώρες κάνει βαθιά βουτιά στην πολυαναμενόμενη ταινία. Λίγα χρόνια μετά το Trainspotting, κι ενώ η καριέρα του έμοιαζε σε αβέβαιο στάδιο, ο Danny Boyle σκηνοθέτησε μια από τις πιο αποπνικτικές και επιδραστικές ταινίες τρόμου του 21ου αιώνα. Το 28 Days Later έδωσε νέα πνοή την καριέρα του. Αλλά πώς είναι το να επιστρέφουν σε αυτό τον κόσμο, δεκαετίες αργότερα; Γιατί είναι χρωματιστός ο Ralph Fiennes; Λειτουργεί η ταινία ως αυτοτελής ιστορία; Ποια είναι η ομορφότερη από τις σκηνές αγωνίας και καταδίωξης όλου του φιλμ και γιατί η δράση συμβαίνει σε ρηχά νερά; Τι κοινό έχει η καριέρα του Danny Boyle στο τότε και στο σήμερα; Αλλά τι διαφορετικό επιχειρεί αυτή η ταινία σε σχέση με την προκάτοχό της; Είναι ακόμα αναγνωρίσιμο το στυλ του βραβευμένου με Όσκαρ Danny Boyle; Είναι καλά γενικά ο Alex Garland; Τι μας άρεσε στον χαρακτήρα του Aaron Taylor-Johnson και τι θαυμάσαμε πιο πολύ στην ερμηνεία της Jodie Comer; Τι μας εξέπληξε περισσότερο στην ταινία, τι μας συγκίνησε, τι μας έκανε να γελάσουμε; Γιατί μας καθήλωσε η ανάγνωση ενός παλιού ποιήματος; Τι σχόλια και ενστάσεις έχουμε για το φινάλε της ταινίας; (Μην ανησυχείτε – προς το τέλος του επεισοδίου δίνουμε ξεκάθαρο spoiler warning!) Πώς μας φάνηκε Αυτή Η Εξέλιξη της πλοκής στο δεύτερο μισό του φιλμ; Πού είναι και τι κάνει ο Cillian Murphy; Και, τελικά, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Pedro Almodovar και τους Power Rangers; Αυτά και πολλά ακόμη στο POP για τις Δύσκολες Ώρες αυτής της εβδομάδας, αφιερωμένο στο πολυαναμενόμενο 28 Years Later και τον αγαπημένο, βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη του.