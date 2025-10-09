Ακροδεξιό παραλήρημα Άδωνι: “Υποστηρίζουμε το Ισραήλ που είναι δημοκρατία, όχι τη Γάζα”

«Κανατε την πλάκα σας» και έπρεπε να χρεωθείτε για τα έξοδα διάσωσης, είπε για τους συμμετέχοντες στο Global Sumud Flottila ο υπουργός Υγείας στη Βουλή. «Ο κ. Γεωργιάδης δουλικός και προσκυνημένος στον γενοκτόνο Νετανιάχου» απαντά η Νέα Αριστερά.

Σε ένα ακόμη παραλήρημα υποστήριξης της κυβέρνησης Νετανιάχου αλλά και της πρωτοβουλίας Τραμπ επιδόθηκε την Πέμπτη (9/10) στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι «υποστηρίζουμε το Ισραήλ» γιατί είναι ένα δημοκρατικό κράτος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επιτιθέμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Το Ισραήλ είναι δημοκρατία για αυτό την υποστηρίζουμε και η Γάζα όχι». Συνέχισε λέγοντας πως «το Ισραήλ έχει κοινοβούλιο που γίνονται εκλογές με το 10% να είναι αραβικής καταγωγής» ενώ «στη Γάζα το κοινοβούλιο έχει να συνεδριάσει χρόνια» και συγκεκριμένα «η Παλαιστινιακή Εθνοσύνέλευση έχει να συνεδριάσει από το 2007 από τότε που η Χαμάς πέταξε τους βουλευτές της Φατάχ από τα παράθυρα».

Υποστήριξε επίσης πως «όσον αφορά την κατεχόμενη Γάζα, η Γάζα παραδόθηκε από τον Ισραηλινό στρατό από τους Παλαιστινίους» ενώ «από το 2005 η πρώτη φορά που μπήκε ο στατρός τους είναι από το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου»!

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε, επίσης, ότι «ο πρόεδρος Τράμπ έφερε την ειρήνη στην Γάζα και διώχνει την Χαμάς. Και μπράβο του».

Αυτά ενώ παραδέχθηκε ότι «πράγματι στις ισραηλινές φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι χωρίς δίκη», όμως αυτό οφείλεται στην νομοθεσία του κράτους για συνθήκες πολέμου. Σημειώνοντας ότι «αυτούς (σ.σ τους κρατούμενους) στη Γάζα τους εκτελούν» και «και για αυτούς δεν έχει χυθεί ένα δάκρυ».

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση με ακραίους χαρακτηρισμούς και σε όσους μετείχαν στον στολίσκο για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μάλιστα, κατηγόρησε την Πέτη Πέρκα (Νέα Αριστερά) που μετείχε στην αποστολή λέγοντας πως η σχέση Ελλάδας – Ισραήλ συμβάλλει στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Έτσι δήλωσε πως «ένας έλληνας βουλευτής που χαλάει την ενέργεια του για να βλάψει αυτή την σχέση, αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ελλάδας».

Συνέχισε, δε, λέγοντας: «Γιατί κλαίγεστε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Κανένας δεν σας απήγατε είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη». Πρόσθεσε πως «πήγατε σε ένα καράβι για να κάνετε σόου. Για την σέλφι και για τα βιντεάκια στο τικ τοκ πήγατε όπως κάνει πάντα η αριστερά».

Ο υπουργός υποστήριξε, μάλιστα, ότι τα έξοδα της διάσωσης «έπρεπε να πάνε στον προσωπικό σας λογαριασμό από την εφορία» γιατί «εσείς κάνατε την πλάκα σας».

Πέτη Πέρκα: Η ιστορία γράφεται και θα είναι αμείλικτη

Ανταπαντώντας, η Πέτη Πέρκα σημείωσε: «Δεν περίμενα να καταλάβετε τα περί Διεθνούς Δικαίου. Είχα όμως μια μικρή ελπίδα ότι θα κάνετε πίσω σε αυτό τον ακραίο ακροδεξιό λόγο».

Επισήμανε πως «η ανθρωπότητα, μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προχωρήσει, έχει κανόνες, έχει δίκαιο, έχει αξιακό σύστημα που όσο και να φωνάζετε, η αριστερά θα το υπηρετεί πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πτέρυγες που δεν τολμούν να πουν ότι έχουμε εθνικό συμφέρον και ας δολοφονούνται παιδιά και ότι αυτό το κράτος είναι το προπύργιο της δημοκρατίας».

Σημείωσε ότι «αυτά είναι η ακροδεξιά και ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Πραγματικά όμως δεν περίμενα τόσο ακραία πράγματα».

Η ίδια τόνισε ότι έκανε το πολιτικό και ηθικό της καθήκον. «Η ιστορία γράφεται και θα είναι αμείλικτη με όσους δεν μίλησαν για το έγκλημα αυτό. Τέτοιο έγκλημα και εξόντωση λαού έχει να γίνει από τον Β Παγκόσμιο πόλεμο». Αναρωτήθηκε επίσης «πώς εξυπηρετείτε τα εθνικά συμφέροντα όταν υποστηρίζετε εκείνον που καταργεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, το οποίο συνεχώς επικαλείσαι για να επιλύσεις τα εθνικά θέματα», θέτοντας το ερώτημα:

«Ξέρετε τι σημαίνει για τη χώρα μας να υπερισχύσει το δίκιο του ισχυρού; Πως θα λύσετε το κυπριακό, όταν θα πάει ο Τράμπ με την Τουρκία να μιλήσει και θα μας φέρει την πρόταση;»

Νέα Αριστερά: “Ο κ. Γεωργιάδης δουλικός και προσκυνημένος στον γενοκτόνο Νετανιάχου”

Ανακοίνωση για τον ακροδεξιό λόγο του Άδωνι Γεωργιάδη εξέδωσε και η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντάς τον «δουλικό και προσκυνημένο στον γενοκτόνο Νετανιάχου».

Αναλυτικά:

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας.

Με χυδαίες, προκλητικές και επικίνδυνες εκφράσεις χαρακτήρισε “θέατρο”, “γελοιότητα” και “επικοινωνιακό θόρυβο” την συμμετοχή των πολιτών και της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα στον ανθρωπιστικό στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Δεν αρκέστηκε όμως στην χλεύη. Προέβη και σε λόγια που υποκινούν την ανοχή στη βαρβαρότητα: είπε ότι όσοι “πήγαν εις γνώση σας” σε περιοχή ναυτικού αποκλεισμού “θα έπρεπε να χρεωθούν τα έξοδα επαναπατρισμού στον ατομικό τους λογαριασμό στην εφορία”. Είπε ότι “δεν υπάρχει απαγωγή”, απαξιώνοντας και τους 27 Έλληνες τους οποίους το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ κράτησε εξαντλημένους σε φυλακές.

Αυτά τα λόγια δεν είναι απλώς προσβολή. Είναι ο ορισμός της πολιτικής χυδαιότητας.

Ο κ. Γεωργιάδης, ως γνήσιος ακροδεξιός, μετατοπίζει την ευθύνη από το κράτος-απαγωγέα που κρατούσε παράνομα ανθρώπους, στα ίδια τα θύματα και στους ακτιβιστές που τόλμησαν να δείξουν αλληλεγγύη. Νομιμοποιεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη είναι “πλάκα”, και ότι όσοι την εκφράζουν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά τουλάχιστον.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ:

⁠Την εκκωφαντική αλαζονεία και την επιδεικτική περιφρόνηση του κ. Γεωργιάδη απέναντι στην κ. Πέρκα, στους επαναπατρισθέντες και σε κάθε πολίτη που πράττει από ανθρωπιά.

Τη ρητορική που μετατρέπει την αλληλεγγύη σε “επικοινωνιακό θόρυβο” και “γελοιότητα”. •

Την πρόταση ότι τα έξοδα επιστροφής “να τα χρεωθούν οι ίδιοι” – μια δήλωση που ντροπιάζει το κράτος και προσβάλλει την κοινή λογική, καθώς παραβιάζει κάθε έννοια προξενικής προστασίας της Ε.Ε. Δεν θα ανεχθούμε να γίνεται κανονικότητα η επιθετικότητα και ο ακροδεξιός λόγος απέναντι στην αλληλεγγύη.

Δεν θα επιτρέψουμε την ακροδεξιά ρητορική να λερώνει τον δημόσιο λόγο. Γιατί κ. Γεωργιάδη η ντροπή δεν είναι δουλειά».