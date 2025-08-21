Ανδρουλάκης για Βεσυρόπουλο: “Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος”

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

Σημειώνει ότι «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.